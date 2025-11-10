In Flandes Fields
Aquest dilluns és Remembrance Day, quan al Canadà ens posem un poppy, una rosella (artificial), agafada amb una agulla a la roba, com a recordatori dels soldats morts a la Primera Guerra Mundial (i a la Segona). A sota teniu la meva.
Però aquest dia és també per recordar els veterans i les seves famílies (els guanys de la venda de poppies és per a ells), moltes vegades, i a molts països, mig abandonats a la seva sort després de tornar de la guerra sense una cama, o dues, o un braç, o una altra ferida que els incapacita, o un desordre post traumàtic. I també és un dia per pensar sobre la pau. A les 11 del matí del dia 11 del mes 11 s’aturen feines i classes durant un minut de silenci. Quan m’ha agafat fent una classe a la universitat i he dit als estudiants que era l’hora, sempre he vist com es posaven dempeus de seguida i restaven un minut molt seriosos i alguns amb els ulls tancats. A les escoles, aquest dia solen recitar el poema “In Flanders Fields”, aquí molt conegut, sobre la mort dels soldats, de John Alexander McCrae, un metge canadenc que va escriure sobre medecina i també va escriure literatura. McCrae va anar a la Gran Guerra com a metge i va morir l’any 1918, encara a França, de l’anomenada grip espanyola. Us he trobat un enllaç en català sobre aquest poema, inclosa la seva traducció que perd força comparat a la versió original, però traduir poesia és molt difícil i és una traducció a la Viquipèdia.
També us he trobat el poema recitat pel gran cantautor canadenc Leonard Cohen:
In Flanders Fields. (podeu posar els subtítols en anglès)
I a sota una foto a la Universitat de Toronto, de la Torre dels Soldats, que commemora els membres de la universitat que van servir a les dues guerres mundials. Els noms de tots els que hi van morir (professors i sobretot estudiants) estan inscrits sobre pedra dins dels arcs a l’esquerra i també dins la mateixa torre –1.185 noms de soldats morts.