AGRAÏMENT I PRESENTACIÓ

Abans que res vull expressar el meu agraïment a l’ajuntament de Cullera per la creació del premi Novel·la i Falles. Al jurat per haver triat la meva novel·la com a premiada en aquesta tercera edició. I a l’editorial Bromera per una publicació tan acurada.

Dit això, potser haurà sorprès alguns que un català del Principat hagi tingut la gosadia de presentar-se a aquest premi. Res més natural, si tenim en compte que, independentment de la qüestió de noms, formem part del mateix àmbit cultural i lingüístic. També que, sempre que puc, vinc per ací al País Valencià a gaudir de l’ambient fester i conrear amistats.

I, passant ja a la novel·la, he de dir per començar que està ambientada en un any indeterminat de principis d’aquest segle. I que tot i ser molt coral, té tres protagonistes indiscutibles: La fallera major de València, desapareguda misteriosament, l’alcaldessa de la ciutat, de la que només puc dir, lògicament, que qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència, i el sergent de la guàrdia civil Emili Espinosa, un personatge que anys després deixaria aquell cos per ingressar als mossos d’esquadra, des d’on ha protagonitzat sis novel·les policíaques, ja publicades. Per tant, des de l’òptica d’Espinosa, podem dir que Quatre dies de març seria una preqüela de la sèrie posterior.

Però aquests detalls són secundaris, perquè del que aquí es tracta és d’imaginar, com he fet jo, què hauria passat a la ciutat, com n’estaria d’alterada, si dos dies abans de la cremà la fallera major s’esfuma, desapareix, no es presenta ni a la mascletà ni a l’ofrena a la Verge. I, com comprendran, no puc desvelar res més. Si ho volen saber l’hauran de llegir.

Moltes gràcies.

TEXT CONTRACOBERTA

Laura Nebot s’ha despertat en una caravana emmanillada i desconcertada. Qui voldria segrestar la Fallera Major de València justament abans de començar les Falles? Amb el personatge principal de la festa desaparegut les autoritats es pregunten quin pot ser el mòbil d’aquell segrest: el seu reconegut catalanisme? Un crim passional? Un atac terrorista antifaller?

Un equip especial format per la flor i la nata dels tres cossos policials presents a la ciutat haurà d’investigar a correcuita la desaparició de Laura, un operatiu que, en vista dels resultats, es podria definir com un bunyol d’investigació.

Quatre dies de març és una narració divertida i trepidant, amb les Falles com a escenari i on es recupera l’emblemàtic Emili Espinosa, personatge recurrent del reconegut escriptor de novel·la negra Salvador Balcells.

La novel·la ha guanyat el Premi Literari “Novel·la i Falles”.