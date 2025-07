L’ESTAFA DEL SEGLE (2 de 3)

EL CONTEXT DE LA NOVEL·LA

El període que va de 1868 a 1874 és conegut a Catalunya i a l’estat espanyol com el Sexenni Democràtic. Foren sis anys de canvis traumàtics que ho remogueren tot. Va començar amb un cop d’estat militar que va provocar l’enderrocament de la monarquia, seguit d’una revolució democràtica, diversos pronunciaments militars i cantonals, una guerra carlina i la proclamació de la primera república, després de l’assassinat del general Prim quan intentava imposar una monarquia democràtica. Es va acabar amb un nou cop d’estat militar de signe contrari a l’anterior, que va comportar la restauració de la monarquia borbònica.

(Aquesta restauració, vigent l’any de la novel·la, seria comparable a la que es va produir després de la mort del dictador Franco. Conservadors i liberals, el PP i PSOE de l’època, compartien per torns el poder, un poder al servei de l’alta burgesia a les regions més industrialitzades, bàsicament Catalunya i Euskadi, i al servei de l’aristocràcia i el latifundisme a la resta de l’estat).

El 1880 la ciutat de Barcelona es trobava en plena expansió. S’estava completant l’enderrocament de la muralla de mar, l’últim tram de muralla que quedava en peu. Amb aquest enderrocament, el port podrà expandir-se i s’afavoriria el comerç marítim, però també s’anà convertint en un catau de delinqüència i font de conflictes.

Més enllà de les Rondes per on hi havia hagut les antigues muralles, començaven els carrers del nou Eixample de la ciutat, la majoria encara sense cases o amb edificacions disperses. On s’havia edificat més era per les zones pròximes al passeig de Gràcia, però el ferm de molts carrers era encara terrós i en unes condicions lamentables, amb sots que dificultaven la circulació de carruatges i persones. I amb algunes passeres de llambordes per a quan plovia i el terra es tornava fangós.

Als extrems del nou Eixample hi havia els pobles independents dels voltants: la vila de Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu de Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, Sants, les Corts… (Encara faltaven anys perquè s’integressin com a barris de Barcelona)

A la Ciutat Vella, la que fins feia poques dècades havia estat encerclada per la muralla, molts carrers eren estrets, humits i sovint pudents, per les males condicions higièniques. Aquí i als Ravals hi havia encara la majoria de fàbriques, algunes de les quals ho empudegaven tot. Això afavoria la proliferació d’epidèmies. I, davant d’aquesta realitat, començava a sorgir entre la classe mèdica i altres persones amb formació un important moviment higienista. Aquest mateix any es creava a Barcelona la Sociedad Española de Higiene.