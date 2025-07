L’ESTAFA DEL SEGLE (1 de 3)

Naturalment, no ho podré explicar tot. A més d’històrica, la novel·la és detectivesca, la qual cosa vol dir que hi ha una part d’intriga que no puc desvetllar. L’haurà de descobrir el lector en llegir-la.

El feminisme de Coia Pibernat, que pot semblar excessiu per l’època, és una llicència que m’he permès amb tot el convenciment. Perquè al llarg de la història, i especialment durant la segona meitat del segle XIX, hi va haver dones com ella, que van trencar barreres malgrat que en principi, per la seva condició femenina, se’ls negués la possibilitat de demostrar les seves qualitats. A més, en l’època de la novel·la començaven els corrents feministes a Nord-amèrica i algun país europeu. La Coia és filla única d’un prestigiós notari de Reus. Un fill anterior, que hauria estat l’hereu, va morir a 11 anys, en una epidèmia de còlera. I el seu pare, maçó i liberal, havia abocat en la filla els ensenyaments que no li pogué donar al fill mort. Uns ensenyaments que no podien ser reglats perquè a Reus no hi havia universitat. I ni pensar-ho d’enviar-la a estudiar a Barcelona. Aquesta formació va despertar en ella la consciència sobre el paper subordinat de les dones. I la va convertir en una rebel i inconformista.

A la primera novel·la de la sèrie, ELS CRIMS DEL CONVENT, ambientada l’any 1869, fou quan la Coia va conèixer en Pere, un jove agutzil d’Alcover que per les circumstàncies del moment, en ple període revolucionari, va haver de fer de policia per resoldre els crims del títol.