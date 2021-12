El món pateix una pandèmia paral·lela a la del coronavirus: l’autoritarisme. I lligar l’onada d’autoritarisme a la COVID permet catalogar els crítics amb les conegudes etiquetes de la ridiculització: negacionistes, antivacunes, insolidaris, egoistes, covidiotes. Res de nou. Així està establert en els manuals clàssics de la propaganda: simplificació, exageració, vulgarització, desfiguració i/o silenci.

Hi ha una connexió evident entre punts aparentment llunyans. Un fil d’identitat política uneix el president de França, Emmanuel Macron, quan adverteix als no vacunats que “aquesta vegada es queden vostès a casa, no nosaltres”, i la directora de salut de Nova Gal·les de Sud, Kerry Chant, quan diu que no hem de conversar amb els nostres veïns, ni tan sols amb la mascareta posada, perquè “no és el moment de ser humans”. És el mateix fil que permet a l'”aperturista” primer ministre britànic, Boris Johnson, fer coincidir el Freedom Day (l’aixecament de totes les restriccions Covid) amb l’advertiment que certs plaers només podran ser gaudits previ certificat de vacunació. Perquè el dia de la llibertat va ser, finalment, servit descafeïnat. Davant d’una enorme pressió ambiental el govern britànic va decidir aixecar les restriccions… només a mitges. Per justificar la fi de les prohibicions, es va apel·lar al retorn de la sobirania a la gent perquè cada ciutadà prengués les seves pròpies decisions amb responsabilitat, un discurs que hauria d’haver despertat un gran entusiasme a la Gran Bretanya, bressol del liberalisme. No obstant això, gran part de l’opinió pública va respondre amb horror i animositat. La població semblava estar més a favor de la supressió de les llibertats i els drets dels ciutadans. Una enquesta va revelar que no només hi havia una majoria a favor de mantenir les restriccions; un percentatge significatiu afirmava que les mesures coercitives haurien de romandre per sempre… independentment de la Covid. I aquest és un estat d’opinió que també es percep en altres països.

Com ha sorgit aquesta bogeria distòpica?

Al març de 2020, per garantir que la gent complia el confinament, molts governs van decidir recórrer a la por. Es tractava d’exagerar el risc del virus, estendre’l a tota la població, no només als vulnerables. Aquest missatge justificava el confinament generalitzat, en lloc d’optar per una protecció dirigida als grups de risc, cosa que hauria estat més raonable.

Però aquesta crida a la por desencadenaria un efecte devastador de bola de neu, completament inesperat. A mesura que el discurs va ser ràpidament amplificat pels mitjans de comunicació, i reforçat pel rumor, la por es va anar intensificant en un pànic generalitzat. Mai una campanya ha creat un terror tan atroç i durador. Un cop assentat l’estat de pànic, es va establir una interacció poc saludable entre els governs i el públic. De vegades era l’opinió pública la que s’avançava impulsant un règim més restrictiu, com el dia de la llibertat a Gran Bretanya. En d’altres, van ser les autoritats les que van alimentar de nou l’espiral de la por en creure que la caldera necessitava una mica més de pressió per aconseguir certs propòsits, com una taxa de vacunació més alta en determinats segments.

Tot i que la por s’havia utilitzat en el passat per descoratjar certs comportaments (fumar, conduir temeràriament, consum de drogues) mai s’havia utilitzat per fer front a una catàstrofe. Ans al contrari, davant de qualsevol desastre, les autoritats sempre difonen missatges tranquil·litzadors, precisament per evitar que el pànic provoqui un desastre més gran que el mateix desastre.

En lloc d’explicar al públic que una pandèmia és un fenomen recurrent, al qual la humanitat s’ha enfrontat en moltes ocasions, els governants van actuar com si la situació fos inèdita, gairebé el preludi de l’Apocalipsi, un problema completament desconegut per al qual s’improvisarien solucions originals. I les mesures eren tan inusuals, tan divergents amb el que s’estipulava, tan radicals, que espantaven. Activitats quotidianes com reunir-se amb familiars o amics, sortir a passejar o portar la cara descoberta, de sobte es van convertir en il·legals, en coses que podien ser perseguides per les autoritats. Els governs van actuar com una màfia organitzada per aconseguir un major control de la població.

Actualment les coses continuen igual. Tot i que la por és una resposta útil perquè protegeix de molts perills, és molt perjudicial quan és intensa, persistent i paralitzant. Pot generar ansietat, fomentar l’abús d’alcohol i drogues, conduir a la depressió, a la idea del suïcidi. O debilitar el sistema immunitari. I, sobretot, ens impedeix actuar lliurement, convertint el ciutadà lliure en un esclau. Per això, l’ésser humà ha desenvolupar diversos mecanismes per mitigar-la, per evitar l’angoixa permanent. Malauradament, a causa de la naturalesa insidiosa de la propaganda, gairebé tots aquests mecanismes han estat bloquejats en aquesta pandèmia.

Davant d’una campanya de terror, la primera opció per reduir-la és abstreure’s de la propaganda. No va ser difícil per a un fumador ignorar els missatges antitabac; però és gairebé impossible escapar d’una narrativa COVID tan prominent, agressiva i aclaparadora. Ara i aquí, el fet d’intentar reduir l’ansietat no fent cas de la propaganda ens és presentat com un mecanisme psicològic d’evasió i negació pandèmica.

L’altra opció seria complir les normes proposades per la campanya de la por, una manera que pot ser molt efectiva en altres casos: “Deixo de fumar i els missatges de terror ja no em preocupen”. Però la narrativa COVID no permet aquesta sortida, insistint constantment que, encara que es compleixin totes les normes, el perill continua sent el mateix. Fins i tot si portes una màscara tan gruixuda i ajustada que t’impedeix respirar, t’injecten totes les vacunes, o mesures el CO2 amb el mateix afany que els astronautes revisen la seva reserva d’oxigen, els mitjans de comunicació proclamaran que també et pots infectar i morir.

La successió de dos missatges, a) “És imprescindible que adoptis aquestes mesures” i, poc després, b) “Bé, però segueixes sent tan vulnerable com abans”, genera una percepció d’absoluta falta de control, una sensació tan miserable que afavoreix la indefensió i condueix a una addicció a les mesures restrictives del govern. S’acaba suplicant més prohibicions en un intent d’alleujar momentàniament l’ansietat. Com qualsevol addicte, es necessiten dosis creixents de restriccions només per obtenir una reducció temporal del nivell de pànic.

Generar por és una decisió política perillosa i irresponsable, sobretot en el context d’una pandèmia. I no només perquè és un plantejament paternalista que veu els ciutadans com a nens atemorits. També perquè el pànic durador té conseqüències socials i polítiques molt greus a llarg termini. Provoca agitacions psíquiques i augmenta l’egoisme i la intolerància, reduint considerablement el respecte als drets dels altres. I posa en perill la democràcia perquè les constitucions es converteixen en una carta morta quan una majoria social, presa de la por, dona suport a la supressió de drets i llibertats. Especialment preocupant és la frivolitat amb què determinades administracions introdueixen noves restriccions d’un dia per l’altre, gairebé com ocurrències, generant una enorme inseguretat. Aquests vertiginosos alts i baixos reguladors reforcen el cercle viciós de la por perquè la dansa de les prohibicions és l’estupefaent que alimenta els addictes. L’anunci de nous “positius” és com una injecció diària d’adrenalina, tot i saber que un cop vacunats els vulnerables, la relació numèrica entre infeccions i malalties greus es debilita considerablement.

El virus no desapareixerà per molt que es decretin restriccions: es tracta de generar prou immunitat per adaptar-s’hi, de la mateixa manera que la humanitat va aprendre a conviure amb patògens més perillosos. Per això s’ha de dominar la por (un bon pas seria deixar de veure la televisió), començar a basar la nostra protecció en mesures voluntàries i responsables, sent conscients que el risc zero no existeix, que totes les malalties maten persones cada dia. Estem en una cruïlla, és hora de recuperar la llibertat d’una vegada per totes… o perdre-la durant molt de temps.

Sembla evident que la deriva autoritària dels governs se sosté gràcies a la por, que empeny la societat a assumir la regulació de les seves vides no com un mal menor, sinó com un bé a cuidar. Por a la mort. Por a l’UCI. Por a la Covid persistent, als aerosols, a les variants… Por a la por. És l’avantsala de societats permanentment esclaves i malaltes. Sembla que es demani a crits “un gran líder autoritari”. I és perquè ha calat la por. Cada vegada més.

La por que ens porta a escandalitzar-nos per drames que són poca cosa en comparació amb altres que, si s’hi posés interès, es podrien evitar: diàriament moren al món, per fam, 24 mil persones, força més que les que han mort a Catalunya per Covid des que va esclatar la pandèmia.

Si acceptem això amb normalitat, és per la por. O perquè creiem que els nostres morts valen més. O bé perquè som directament incapaços de valorar els drames en la seva justa mesura.

Finalment, acceptem l’onada d’autoritarisme perquè ens promet que seguirem vivint, morts de por però protegits pels nostres líders.