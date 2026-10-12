ANÒNIMA DE CRIMS
‘ANÒNIMA DE CRIMS’ és la meva dotzena novel·la. L’ha publicat Voliana Edicions dins de la seva col·lecció Falciot Negre.
L’he concebut com un relat negre molt d’ara, perquè combina la investigació d’un crim amb la cibernètica més actual, l’activisme polític independentista amb l’espionatge i les conspiracions dels serveis d’intel·ligència. També hi apareixen altres tensions socials, en una trama ambientada principalment a Barcelona, però amb ramificacions cap a Andorra i Madrid.
La història arrenca amb un assassinat a sang freda a Montjuïc, amb un jubilat com a únic testimoni: Un jove és abatut de dos trets mentre feia esport de bon matí. La víctima resulta ser Daniel Almaguer, un informàtic brillant, discret i, en aparença, solitari. En un primer moment el cas sembla un crim enigmàtic sense motiu clar. Però ben aviat la investigació revela un gir espectacular: Almaguer podria ser Mutant, el pseudònim d’un hacker anònim que havia irromput en webs oficials de la Generalitat de Catalunya per difondre missatges independentistes i incendiar el debat polític.
Aquest descobriment, quan arriba al públic, converteix la investigació en una autèntica caixa de ressonància política i mediàtica. Perquè Mutant no és només un pirata informàtic: En la Catalunya sense expectatives clares posterior a la repressió del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, Mutant és com un símbol per a la joventut desenganyada pel procés inacabat, una joventut que veu en els seus missatges una crida a tornar-ho a intentar, a la ruptura, a la desobediència i a la confrontació.
Per a molta gent, la notícia de la seva mort no només és la mort d’un home, sinó també la possible eliminació d’una veu incòmoda, capaç d’influir sobre els carrers i les consciències.
La tasca de recerca policial del crim recau, en bona part, en la sergent dels Mossos d’Esquadra Pilar Surroca, un dels personatges centrals de la novel·la. La Pilar és una policia intel·ligent i tenaç, però marcada per ferides personals i professionals. A través d’ella, el llibre no només segueix una investigació criminal, sinó que explora també les dificultats de moure’s dins d’un cos de policia ple de jerarquies, de silencis, de desconfiances i de prejudicis.
La figura de la Pilar he intentat que aporti al relat una dimensió humana i moral: a mesura que investiga un cas cada vegada més tèrbol intenta que no afecti la seva vida personal. Cosa difícil, perquè va veient, impotent, com una força poderosa s’ho fa venir bé perquè res no sembli el que ha estat i tot segueixi com sempre. Però no vol perdre’s ella mateixa dins del laberint.
Hi ha un paràgraf que no només defineix el personatge, sinó que va una mica més enllà. És a la pàgina 164 i diu així: “Pilar Surroca va sortir del despatx amb una sensació d’impotència que li pesava al pit. No podia creure que tot el treball meticulós, les hores d’investigació i la dedicació posada en el cas se li esvaís amb aquella simple ordre del Major dels Mossos i uns estirabots de l’inspector. Dins seu es barrejaven sentiments de ràbia i frustració. Dubtava, per primer cop, del seu paper com a policia”.
Al seu costat hi faig aparèixer en Biel Segura, un hacker ètic i parella intermitent de la Pilar, que representa l’altra cara del món digital. Biel és qui permet a la novel·la endinsar-se en territoris com les webs fosques, els cursos clandestins de hackers, les criptomonedes i els negocis digitals opacs.
He intentat que la relació de parella entre la Pilar i el Biel —travessada per l’atracció sexual, però també pel conflicte ideològic i la desconfiança— afegeixi tensió emocional a la novel·la.
A mesura que la policia investiga la vida del difunt Almaguer/Mutant, descobreix que darrere de la seva empresa de ciberseguretat hi ha moltes més ombres que certeses. Oficialment, ell hi treballava sol, com a expert, però tot indica que això és impossible: la magnitud dels encàrrecs, la sofisticació dels sistemes, l’existència d’identitats falses i de col·laboradors ocults, suggereixen que hi havia una xarxa força més gran. Apareixen noms d’aquests suposats col·laboradors, unes figures que he fet que d’entrada semblin peces secundàries de la trama, però que ràpidament es convertiran en baules essencials del misteri.
I és justament aquí on he procurat que la novel·la faci un pas més: el cas ja no és només l’assassinat de Mutant, del hacker independentista, sinó tota una cadena de fets inquietants. Un segon mort, aquest en circumstàncies sospitoses, un aparent suïcidi, i una desaparició sense deixar rastre, ni físic ni digital. Cada nova peça que la investigació intenta encaixar, sembla ser eliminada abans no pugui parlar. Aquesta acumulació de morts i desaparicions fa créixer la sensació que algú està netejant l’escenari, el tauler.
Paral·lelament, surten a la llum altres línies de negoci i relacions opaques del mateix Daniel Almaguer: un videojoc pornogràfic il·legal creat amb intel·ligència artificial, operacions amb criptomonedes, vincles amb un youtuber milionari instal·lat a Andorra, i, sobretot, una possible relació amb una empresa madrilenya vinculada al sector dels simuladors de vol i a àmbits sensibles de la defensa i la seguretat. Aquesta pista és especialment explosiva, perquè obre la porta a pensar que el cas no té només dimensions polítiques, sinó també estratègiques i vinculades amb la seguretat de l’estat.
I, aquí, els Mossos poca cosa hi poden fer.
En la novel·la, intento donar joc a la idea que la veritat és fragmentària i que cada personatge que hi surt —ja sigui policia, hacker, periodista, empresari, polític…— veu només una part del quadre. He pretès que el lector avanci enmig d’una atmosfera de sospita permanent, on gairebé ningú no diu tota la veritat i on fins i tot els indicis més sòlids poden formar part d’una manipulació.
També he intentat retratar el clima que estem vivint actualment a Catalunya: la frustració política posterior al procés d’independència. La possibilitat de radicalització de sectors joves conscients, en el cas, és clar, que trobessin l’esperó que els fes reaccionar i tornar-se a mobilitzar. A la novel·la m’he inventat un d’aquests al·licients, en forma de crides de Mutant a través d’Internet. Però, és clar, només és ficció. No sé pas si en la realitat funcionaria.
No ho sé perquè el clima actual, aquí i arreu, el crea també la viralitat de les xarxes socials (on qualsevol cosa, qualsevol bajanada, pot esdevenir viral). I també la facilitat amb què es construeixen relats conspiratius. O conspiranoïcs.
Com també el paper ambigu, amortidor, dels mitjans de comunicació, tant els oficials com els subvencionats, sempre al servei de qui el paga les despeses, les subvencions o la publicitat.
Com es pot comprovar, tornant a la ficció, Anònima de crims no és només una història de policies i criminals; intenta ser també una reflexió sobre com es fabrica el relat públic que arriba a la gent. I sobre qui controla realment la informació en una societat híper-connectada.
En aquest context, la figura de Mutant, seria com una mena de personatge mític: és, alhora, un hacker, un activista, una ombra digital i una víctima -de fet, el maten a la primera pàgina, però no deixa de ser el protagonista principal de la novel·la-. La seva mort desencadena una investigació mediàtica, però també una lluita simbòlica pel significat del seu llegat. Era un independentista radical? Un manipulador? Un geni solitari? O només una peça dins d’un mecanisme molt més gran que ell. A la novel·la es mantenen aquestes preguntes obertes durant bona part del relat.
Pel que fa al to general, he intentat combinar:
El ritme d’un thriller
La precisió d’una novel·la policíaca
L’interès pel món tecnològic
I les relacions humanes
Amb tot plegat la trama pot semblar complexa, d’acord, però està impulsada per unes altres preguntes que espero que cap al final quedin clares al lector:
Qui hi ha realment al darrere de tot el que hi passa?
Per què cal fer callar tanta gent?
En definitiva, he intentat que Anònima de crims sigui una novel·la negra intensa, que connecti els crims individuals amb els grans conflictes del nostre present, com ara la vigilància a què ens tenen sotmesos, la manipulació digital, la violència política, les clavegueres de l’Estat i la fragilitat de la veritat.
Voldria, en resum, que el lector no hi trobés només una investigació criminal. Sinó també un retrat que ens parla de les clavegueres del poder, d’escletxes en ciberseguretat i, dissortadament, de les escasses possibilitats que tenim, vista la realitat i davant d’un enemic disposat a tot per evitar-ho, d’aconseguir la independència per mitjans democràtics i pacífics.