ESPRIU I VINYOLI, CANTS DE MORT I VIDA

Ara que la murtra està florint als boscos de Farners, celebrem el 40è aniversari de la mort del Salvador Espriu. El nostre escriptor va ser enterrat al cementiri d’Arenys de Mar, on hi va viure i morir. Però al poble on va néixer, Santa Coloma de Farners, tampoc no ha restat pas oblidat. Més enllà de la placa commemorativa de la casa natal, aquest mes de febrer va ser protagonista de l’homenatge que se li va fer a la Biblioteca Joan Vinyoli. Aquesta biblioteca porta el nom de l’altre gran poeta colomenc.

La conferència, titulada “Espriu, ara; Espriu, sempre” ,va omplir la sala de la biblioteca, amb ponents de categoria. L’antic president de la Generalitat, Joaquim Torra, i la diputada Laura Borràs. Aquesta, com a Professora de Filologia Catalana i Literatura, es va encarregar d’exposar els punts més destacats d’Espriu. En un to amè i una dicció molt clara, ens va acostar a la personalitat del poeta. Ens calia entendre la seva perspectiva vital per recuperar una imatge que el temps ha anat desvirtuant. Observar com les experiències familiars i socials van tenyir la seva literatura d’una ombra tràgica, d’una vida en lluita contra la mort. Malgrat tot, aquest pessimisme resignat que es traspua en els seus escrits es contraposa amb la lluita esperançada pel demà. Salvador Espriu va ser comparat amb altres grans escriptors de la seva època com Celan, etc… fins i tot, jo l’acompararia amb el Joan Bodon occità, amb qui aquest mes de febrer coincideix també en el cinquantenari de la seva mort.

Podem comparar aquesta opció amb el camí expressiu que va prendre l’altre gran poeta, en Joan Vinyoli. En Vinyoli fa una acceptació del pas del temps, de l’arribada de la mort, des d’un punt de vista més natural, més dionisíac, valorant les coses bones que té la vida. Aquest mes de març se celebrarà la XII edició del festival poètic Domini Màgic. Dues perspectives que s’entrellacen i ens acompanyen com a éssers humans. Que ens abracen com les muntanyes que envolten el seu poble natal.

Què tindrà Santa Coloma de Farners? També ha estat el bressol de l’antic arquebisbe de Barcelona Narcís Jubany i del celebrat Sant Salvador d’Horta. És com la font del parc que hi raja contínuament i a la qual tothom s’hi aboca per beure. Potser aquestos poetes i religiosos ens assenyalen un camí espiritual que s’enfila costa amunt pels turons. Tots quatre formen un pòquer d’asos que atorguen a la capital de la comarca de la Selva un prestigi merescut.