EL POU RURAL – I

Aquestes setmanes he pogut llegir successivament el llibre de “El Pou de la Paraula” del Jaume Casals i “Ruralismes” de la Vanesa Freixa. Sigui casualitat o no, crec que entre ells s’estableixen relacions inesperades, però alhora inspiradores d’elements positius per encarar el nostre dia a dia, i saber afrontar el futur.

El primer llibre, editat per Edicions 62 l’any 1996, porta per subtítol “Una història de la saviesa grega”. Tota una declaració d’intencions del Jaume Casals, el qual vol anar més enllà de la temàtica filosòfica per acostar-se als personatges i els filòsofs més representatius de cada període històric. És un llibre que demana un esforç considerable de lectura, i que obliga a repensar cada concepte per poder assimilar-lo. Breu, en format de quadríptic, on s’exposen els fonaments i els pilars centrals al voltant del qual es desenvoluparà la filosofia grega, i com aquestos han estat contemplats pels autors moderns. Tot i reconeixent aquesta distància dels segles, que permet al temps oferir una perspectiva diversa. Recordem que la perfecció de l’Acròpolis s’aconsegueix amb la irregularitat de les seves mides, que ens ofereixen una visió harmònica del Partenó.

De la mateixa manera, l’autor del llibre ens ofereix una metàfora molt expressiva que sembla posada entremig del text sense venir al cas. Però realment es tracta d’una metàfora al voltant de la qual l’autor estableix un punt de fuga. Qui, poc o molt, recorda la metàfora de Plató de la cova com a metàfora de la realitat ?. En Jaume Casals, corprès pel poema de David Sanahuja, que contempla un pou, qui mitjançant aquestos curts versos, condensa la poesia continguda en la saviesa grega. La qual, esgotades les paraules amb que va ser mostrada, va retornar al silenci d’on havia sortit.