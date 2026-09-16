CONCERT AMB INFUSIÓ DE MARIALLUÏSA

El programa commemoratiu dels 50 anys de la Diada de 1976 a Sant Boi de Llobregat organitzat per l’ajuntament va ser mediocre. Tot planificat i portat al mil.límetre d’acord amb les instruccions rebudes. On és tota l’èpica i l’esforç de la gent que se la jugava al final de la Dictadura de Franco, qui va morir matant, per si algú no ho sap?.
És una programació pensada per als Patufets catalans, només falta que el Naïm Ismail ens digui ben clar i català que al Patufet l’han matat, durant el Concert de les 50 Diades. Va ser una de les veus destacades del concert fet el 10 de setembre, dijous toquem els picarols… Concert nostàlgic i destrempador. Alternava talls d’entrevistes antigues amb els nous cantants i noves versions. La seva realització es va fer prou pesada, monòtona, i gens acurada, es notava que estava poc assajat. Els Amics de les Arts, la Maria Hein, l’Ismael Serrano, i alguns van mantenir el nivell qualitatiu, acompanyats pel Kitflus. Però on era la Dharma o el Santi Arisa. Qui volia aixecar cap bandera amb tot això?. Com en un concurs de Joc de Cartes, el menú va ser una mica insípid, i les postres, al llevant de taula van deixar un mal gust de boca. El final “apoteòsic” va ser la versió surrealista de la “Noia de Porcellana” de Jaume Sisa. Potser es referia a l’alcaldessa de Sant Boi, la qual apareixia en els crèdits finals amb el títol de “criteri polític”?.
Només faltava una crònica grisa per part de la revista Enderrock per tirar-ho tot per terra, amb excepcions. Potser una Fera Ferotge amb sordina, etc… Com enyorem el Pi de la Serra, “Si els f…” ai calla, o potser el Llach de “No era això, companys!”. Ara tot és cotofluix per una pell encetada, perquè el franquisme ja els hi anava bé a molts, i de lluny es veu tot molt més blanc. Ja se sap que després de les indigestions es recomana prendre poniol, o marialluïsa, que té unes grans propietats curatives. Si podeu anar al metge, demaneu la marialluïsa, que us la receptin, la marca comercial és MLLM. Us recomano que la compreu a l’herbolari, que us sortirà més barata i natural. Ai, pobre Patufet!