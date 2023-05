El castellà no distingeix entre indagacions policials i científiques. Les sol anomenar totes: “investigaciones”. La majoria de llengües romàniques i l’anglès distingeixen entre “investigació” -aplicada a les tasques criminals- i la “recerca” -aplicada a les inquisicions dels científics.

El català fa servir el mot “investigació” per als dos àmbits, però, com no podia ser altrament, també el substantiu “recerca”, per al segon camp semàntic. És una pena que les formes nostrades “recercar” i “recercadors” no es despleguin amb tanta força. He constatat al cercador que la UPf té programes per a “recercadors”, per exemple. No hauríem de ser tímids i a les nostres universitats i centres de recerca, a part de “fer recerca”, també hi hauria d’haver més “recercadors” que “recerquessin”.