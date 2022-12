“Parar esment de” i altres sinònims del català del S.XX

Ultra el verb “adonar-se”, el català té d’altres construccions sinònimes, que molt sovint no apareixen gaire en els mitjans de comunicació. Aquests s’han centrat a evitar el castellanisme “donar-se compte” i no han anat, en general, més enllà. A tall d’anècdota, tenia un professor de francès que, arran de les classes de català a què havia assistit al llarg de la seva vida, havia arribat a la trista conclusió que el català era igual que el castellà però que li maquillàvem el lèxic. Aquesta afirmació seria una exageració de mal gust si la realitat, molt sovint, no la desmentís. Molts parlants de català no parteixen del diccionari de la pròpia llengua i es passen el dia traduint directament del castellà, o parlant entre cometes (expressions castellanes que tenen correspondència en català) o simplificant una llengua que, de fet, és un sistema a part (però que a còpia de vulgaritat es cerca de dialectalitzar). N’hi ha prou amb l’exemple dels programes d’humor de TV3.

Doncs bé, el cas és que “adonar-se” té molt altres sinònims com ara “parar esment de”, “pendre esment de” que tant feien servir el mestre Fabra i els Noucentistes, “advertir”, “reparar”, “notar”, etc.

En conclusió i per no estendre’m més, caldria parar esment de la riquesa de la nostra llengua i tenir en compte que la llengua estàndard hauria de ser sempre un reflex afalagador del que som. La llengua col·loquial també, sense vulgarismes innecessaris i menfotistes del castellà. El català és un parent ric del castellà, no tenim res a envejar-li.