La llengua vulgar no és la llengua col·loquial, i la nostra llengua vulgar no funciona com la del castellà

La llengua estàndard o normativa no és la llengua col·loquial; de la mateixa manera que la llengua col·loquial no equival a la llengua vulgar. Tant la llengua estàndard com la llengua col·loquial han de ser correctes en els tres plans gramaticals: fònic, morfosintàctic i lèxic. Mentre que la llengua vulgar pot fallar en cadascun d’aquests plans; car l’actitud del parlant envers el codi és, en aquest cas, per dir-ho així, “relaxada” i per tant més “negligent”.

Il·lustrem-ho amb alguns exemples: un parlant pot deixar de fer la “l” velar catalana (nivell fònic), o pot no apostrofar una forma que s’apostrofa (“*la oposició”), o pot dir “*havien tres homes” -“hi havia tres homes” (nivell morfosintàctic) o “*tenir que” o “*acotar” – “haver de”, “delimitar” (nivell lèxic).

En aquests casos, la llengua deixa de ser correcta i és considerada com a vulgar (en una comunitat de parlants educats que accepta la versió acadèmica de la llengua). Val a dir que, en el nostre terrer, la versió acadèmica de la llengua encara no és coneguda i universalment respectada per la majoria de parlants. L’espanyola sí, la catalana no. Cal doncs encara fer molta feina de formació d’especialistes perquè la llengua normativa arribi a tothom (l’estàndard, la col·loquial i la vulgar).

En aquest sentit, la llengua estàndard o normativa consisteix, doncs, en les formes que ens ofereix el diccionari normatiu (que inclou els usos propis tradicionals de la llengua). La llengua col·loquial també està inclosa en el diccionari normatiu (n’és, però, una part més reduïda de tot el conjunt). La vulgar nostrada, no ho oblidem, també. La que ens mostren els nostres mitjans de comunicació, en canvi, sovint es troba, de fa segles, només al diccionari de la RAE.

Un dels reptes que presenta el català -i que té molt a veure amb el seu prestigi entre les llengües europees- és el de mantenir la llengua estàndard i la llengua col·loquial lliures de vulgarismes substitutius que fan molt poc servei al sistema (i tenen l’efecte de soscavar la moral dels seus parlants i l’estructura de la llengua). Els filòlegs catalans tenim el deure d’opinar sobre aquestes entrades massives d’elements distorsionadors. Si ens limitem a descriure els usos, ens comportem com un metge que diagnostica desequilibris i no aporta cap remei (com assenyalava el filòleg descriptiu i prescriptiu espanyol Manuel Seco).

La televisió o la ràdio evidencien, tot sovint, la manca de centre i estàndards en la nostra cultura. Per exemple, que en una telenovel·la els personatges de classe mitjana recorrin a formes lingüístiques vulgars en comptes de les col·loquials denota una falta de cultura o educació general en la societat catalana que no trobem en altres cultures veïnes. Si el vulgarisme és directament castellà, una manca de coneixement de la varietat vulgar pròpia o un menysteniment del sistema propi (i un desballestament cultural permanent al qual com a usuaris de la llengua ens hauríem d’oposar amb dents i ungles.

Sense anar més lluny, si agafem l’expressió “espatllar els plans”, podem veure que segons el registre, el verb pot i hauria de variar:

Llengua estàndard: desbaratar/espatllar els plans a algú/ fer malbé els plans a algú.

Llengua col·loquial: espatllar / fer malbé /fúmer els plans.

Llengua vulgar: fotre els plans -imaginem un personatge d’origen andalús dient “m’hah fotut el plans”.

Llengua vulgar no catalana, manllevada, o catanyola: m’has *fastidiat els plans.

D’altra banda, fa l’efecte que si la llengua vulgar espanyola substitueix la llengua vulgar catalana, la llengua vulgar catalana es converteix en la nova llengua col·loquial. Tot plegat és molt pervers per a la nostra llengua i vist des de fora prou paradoxal i absurd.

Un cas ben conegut és el de l’infame “puto”. La veritat és que hom difícilment pot negar que “cony de” en català no sigui genuí i igualment fort, com assenyalen els diccionaris. Així, podem fer l’esquema per registres:

Llengua estàndard: renoi o maleït – “renoi de Barcelona”

Llengua col·loquial: renoi, maleït, coi de – “coi de Barcelona”

Llengua vulgar: cony de – “cony de Barcelona”

“El cony d’imbècil aquell no obre boca” – “Ese puto pringao no se atreve a chistar”.

Val a dir que el verb “fotre” fa molt de servei en la llengua vulgar tradicional:

“Fot el camp d’aquí!” – “A la puta calle”

“No em va fotre gens de cas” – “no me hizo ni puto caso”

“No tinc ni cinc / estic ben escurat – “no tengo un puto duro”

“S’està fument de nosaltres!, Se’ns està rifant!” – llengua col·loquial o estàndard – “nos está vacilando”

“S’està fotent de nosaltres” – “se está cachondeando de nosotros”.

“On és el fotut examen?” – “¿dónde es el puto examen?”

Collonut! – “de puta madre”

En conclusió, els qui adopten les expressions del castellà en comptes de les catalanes s’ho haurien de fer mirar. O en catanyol vulgar: “tindrien que anar al *p. psicòleg”… No només ignoren el sistema tradicional propi, sinó que amb aquests elements intrusos el destaroten completament.