El castellà “tope” en català

Abans que encetis la lectura d’aquest article, et fem avinent que aquesta és la informació més exhaustiva i actual existent a Internet sobre la traducció de les diverses accepcions del mot castellà “tope” al català. Va, doncs, més enllà que les fitxes creades per als portals Optimot Gencat i Ésadir de la CCMA, ja que tracta tots els casos que desenvolupen els diccionaris maximalistes de l’espanyol a d’altres llengües com ara l’anglès i el francès.

Si t'agrada, pots deixar un comentari més avall o bé recomanar-lo a qui creguis que podria interessar.

“Tope” és un mot molt expressiu i de bona sonoritat en castellà. És sinònim de “límite” i es pot fer servir en la major part de contextos que el primer.

Per exemple:

“No hay tope, o sea, no hay límite”.

En català, com a la resta de llengües romàniques emprem la paraula “límit”, “màxim” (i també, remarquem “sostre”).

Atès que les expressions idiomàtiques i les frases fetes no es poden traduir literalment d’una llengua a una altra, no ens és llegut de passar la forma “tope” -i les locucions formades a partir d’aquesta paraula- a la nostra llengua.

Si entrem en els detalls, segons la funció, el castellà “tope” dins una oració pot ser:

A. Adjectiu

“Edad, fecha, precio tope” – edat màxima/límit/sostre, data límit/sostre, preu límit/màxim/sostre.

B. Nom

“Hay que poner un tope a las importaciones” – cal posar un límit/un sostre a les importacions.

“A tope” – lloc físic ple:

“El cine está a tope” – el cinema és/ està ple de gom a gom / ple a vessar / ple fins dalt.

“El recipiente está a tope” – el recipient és/està ple a vessar / fins dalt.

Col·loquialment: “ple a petar”, “a petar d’energia/alegria”, etc.

Figuradament, en expressions:

“A tope de trabajo” – fins a dalt de tot de feina.

“A tope” – =de pressa.

“Vamos a tope” – anem a tot drap.

“Trabaja a tope” – treballa a tot drap / a preu fet / al límit / al màxim.

“Estoy hasta los topes” – n’estic fins al capdamunt (=tip).

“Hay que vivir a tope” – cal viure al màxim.

En la llengua col·loquial i juvenil és un adverbi:

“tope” = molt

“Es tope enrollada” – és molt/súper trempada.

“Es tope guay” – és espatarrant, és súper.

Per acabar, cal afegir que el terme “topall”, dispositiu tecnològic, emprat en el món del ferrocarril, en comptes del castellà “tope”, no és res més que un castellanisme disfressat. Els mots “tope”= límit i “tope” = topall, en castellà, tenen dos orígens etimològics molt diversos (que en català alguns fan confluir, per manca de consciència de la llengua pròpia).