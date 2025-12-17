Destriar els mots que es manlleven del castellà o d’altres llengües és molt fàcil perquè la forma els delata; el que esdevé més complicat és de pescar els castellanismes que es produeixen per metàfora. És el cas del mot “cúpula”. Si mirem les accepcions que ens en dona el diccionari, veurem que cap d’elles no es correspon amb la metafòrica del castellà “conjunt de dirigents d’un partit”: “La cúpula del partido está en peligro”.
Si fem una cerca al WordReference trobem els equivalents del castellà “cúpula” en les llengües veïnes:
El portuguès, per contra, sí que inclou l’accepció de “cúpula” del castellà: “a cúpula do partido”.
Si en català també diem “cúpula d’un partit polític”, per què cap diccionari català no registra aquesta accepció? I si és incorrecta, per què hom no la denuncia com a castellanisme i se n’evita l’ús abusiu?
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!