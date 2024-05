Vuitè capítol de “Vides exemplars”. (revisat i ampliat). Tot un crack. Manuel Morilla, ex alcalde de Morón de la Frontera.

A qualsevol alienígena li semblaria increïble, però les coses són com són.

L’esdeveniment del que escric en aquest post, no va succeir fa cinc-cents anys, ni dos-cents, ni……….

Només setze anys i tres dies.

Tal dia com el 24 de maig de 2.008, es va produir un fet que vull recordar per a no perdre de vista com les gasten els del partit que de ben segur ens tornarà manar el dia menys pensat.

Ara fa setze anys, el prohom Manuel Morilla Ramos, insigne i il·lustre alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), guanyador per majoria absoluta a les eleccions municipals de l’any anterior encapçalant la llista del Partido Popular, va convocar un Ple Extraordinari de l’Ajuntament.

Era necessari i imprescindible aquest Ple?

Es clar que si, ara veureu el perquè.

L’Ordre del dia del Ple Extraordinari, tenia un únic punt.

Tot aprofitant el dia de la seva festivitat, 24 de maig, el batlle va proposar nomenar alcaldessa de la població la Verge Maria Auxiliadora.

Els 13 regidors del Partido Popular van dir que si, els 2 de Izquierda Unida, que no i els 6 del Partido Socialista Obrero Español, com que era dia festiu a Morón de la Frontera, no treballaven i tenien tot el dret d’anar a fer uns “finos”.

Havent dinat, amb el nomenament sota el braç i aprofitant una processó que es fa cada any per a commemorar la festivitat de la patrona de la ciutat, els edils del Partido Popular van fer entrega a la Verge del bastó de comandament, en reconeixement de la seva autoritat.

Francisco José Coronado, regidor de cultura, va manifestar a la premsa, que “el Ayuntamiento reconoce oficialmente, esta forma singular que tienen los vecinos de Morón de querer a la Santísima Virgen”.

No cal dir, que durant l’acte, l’alcalde i els seus acompanyants eren recolzats, aplaudits i victorejats per centenars de veïns.

Potser per a defensar-los en cas de que la Verge els hi fotés el bastó pel cap?

No ho sabrem mai.

Si que vull remarcar, que a la Verge, li van endossar una responsabilitat feixuga, estressant i aclaparadora, sense demanar-li prèviament l’opinió.

A Antonio Zoido Naranjo (1), autor del reconegut assaig “Ni Oriente ni Occidente. Viaje al centro de la cultura andaluza”, el nomenament li va merèixer “una opinión negativa porque no se sabe a que viene y reafirma el hecho de que lo civil y lo religioso están unidos para siempre en España”.

Tampoc sembla estar-hi massa d’acord l’eminent escriptor, historiador i reconegut andalusista Manuel Moreno Alonso (2), que va manifestar “me parece muy mal el nombramiento. Me parece trivializar extraordinariamente la cosa. Por desgracia, esto se ha hecho con frecuencia. María Auxiliadora debe de tener un tratamiento que en absoluto debe pasar por la política municipal”. I ho remata tot dient: “no me extraña que en esta España del Chikilicuatre(3) se produzcan este tipo de cosas”.

També hi tenia quelcom a dir el sociòleg i prestigiós investigador de l’art flamenc, Gerhard Steingress (4) (el nom no fa la cosa), que va manifestar: “el nombramiento de María Auxiliadora, es una devaluación de la democracia, una sinrazón y una forma de burlarse de las instituciones. Es una clara violación del principio de laicidad de las instituciones públicas”.

De María Auxiliadora, ja instal·lada plenament en el seu rol institucional i per tant prudent i políticament correcte, no se’n coneix l’opinió.

Tot això m’ha vingut al cap, ara que fa més o menys un any, hem tornat a tenir eleccions municipals i picat per la curiositat he mirat quin resultat havien tret els del Partido Popular a Morón de la Frontera.

Eureka!!!. No està tot perdut.

Deu ser un dels poc llocs del territori espanyol, on el Partido Popular ha estat escombrat. Ha passat a tenir 5 regidors d’un total de 21.

No he pogut esbrinar si s’ha presentat cap candidatura encapçalada per la Verge María Auxiliadora.

En cas afirmatiu, no ha tret cap regidor.

On vol anar a parar en Castellet amb tot aquest “rotllo”?

Doncs a deixar constància de com són i com les gasten els d’aquest Partido Popular tan amic durant molts anys dels que tallaven el bacallà a Catalonia.

(1) Antonio Zoido Naranjo, llicenciat en Filosofia i Lletres per la Complutense de Madrid i en Filosofia per la Gregoriana de Roma, fou un represaliat de la dictadura, que va estar empresonat anys, per la seva lluita en favor de les llibertats.

(2) Manuel Moreno Alonso, és un reconegut historiador especialista en la investigació i divulgació de l’època napoleònica i membre de la International Napoleonic Society, En el dia a dia, treballa a la Universitat de Sevilla com professor d’Història Contemporània.

(3) En Rodolfo Chiquiliquatre (David Fernández), era un personatge friki creat per l’Andreu Buenafuente, que per votació popular 109.995 vots, contra els 67.706 que van tenir La Casa Azul i la seva cançó “La revolución sexual”, va participar al Festival d’Eurovisió de l’any 2.008 amb la cançó “Baila el Chiqui Chiqui”. Va quedar 16è. classificat, resultat molt millor del que acostumen a treure els representants espanyols.

(4) Gerhard Steingress es doctor en Sociologia i Ciències Polítiques. Entre 1974 y 1989, fou professor a la Universitat de Klagenfurt (Austria). Un cop instal·lat a España, any 1.990, es va dedicar a ensenyar i a investigar, com a professor titular de Sociologia a la Universitat de Sevilla (1996-2013). És un escriptor expert en temes del flamenc i relacionats amb la hibridació transcultural en la música. És també assessor científic i artístic de la formació musical oriental-flamenca, Arca de Noé.

Addenda : Hi ha cops que penso, que hi ha fites que no poden ser superades.

Error!!

Tots els rècords es poden igualar o batre.

Vegem-ho.

1.- Al mes de febrer de l’any 2.014, el ministre de l’interior Jorge Fernández Diaz, va

concedir la Medalla d’Or al Mèrit Policial a títol honorífic a la Mare de Déu Maria Santíssima de l’Amor. Un lliurament certament curiós si és té en compte que la verge no reunia els mèrits establerts per a la concessió de la medalla: “morir o ser mutilat en acte de servei o dirigir o participar en un servei de la Policia de transcendental importància.

No en va tenir prou.

El Diario.es, ens comunicava el dia 15 de setembre de 2.015, aquesta informació: “El ministro Fernández Díaz vuelve a condecorar a una Virgen”. I ens ho concreta: “La Santísima Virgen de los Dolores de Archidona (Málaga) recibe la Cruz de Plata por orden del ministro del Interior”.

2.- El seu substitut al Ministeri d’Interior, Juan Ignacio Zoido Alvárez, (no confondre amb Antonio Zoido Naranjo), no va voler quedar enrere i també va condecorar un símbol religiós: la confraria del Crist de la Legió, protagonistes de la processió els Dijous Sant a Màlaga.

3.- I anant més enrere, ens trobem amb en M. Rajoy, que anys abans de ser President del Govern, també fou Ministre de l’Interior. En aquelles dates, M. Rajoy va atorgar la Cruz Blanca a dos imatges religioses. Anys més tard, el grup parlamentari de Unidas Podemos, va demanar al Congrés dels Diputats, un detall de les condecoracions concedides a subjectes sense entitat física ni jurídica. La resposta del Govern, només diu que el 25 de setembre de 2001 es va entregar aquesta condecoració, a l’Imatge de María Santísima del Amor y Soledad de Fuengirola y a la Imatge de Cristo Jesús Caído de Valdepeñas.

4.- L’actual ministre Fernando Grande- Marlasca, tement potser quedar endarrerit també va concedir, setembre de 2.020, la medalla al “Mérito Policial con distintivo blanco a la Venerable Hermandad de María Santísima de la Esperanza” de Cuenca.

Quanta raó tenien els mencionats senyors Antonio Zoido Naranjo, Manuel Moreno Alonso i Gerhard Steingress!!!

No passa res, tot s’arreglarà.

El Tiet Jaume, conegut també com Kraa l’Inhumà (antic guerrer místic de Ka’a) o com

Little Castle, antic compositor de jotes en idioma anglès. “Tugueder japi tugueder”, és la que va tenir més renom.

Soci n. 5 i seguidor empedreït, irreductible, contumaç, impersuasible, obstinat i incondicional del Futbol Club Martinenc.

Espectador bocabadat i encisat dels partits del Girona F.C. Sempre els miro amb el pitet posat.

Integrant n. 44 del mític grup de corriolistes radicals Caminaires del Ter.

Membre des de més o menys la mateixa època dels llegendaris Radical Walkers.

Soci n. 11 de l’Escuderia Pedralbes.

Soci n. 1.626 del Futbol Club Barcelona. Des de 13 de març de 1.956.

Soci n. 9 de la Penya Barcelonista Villaverde.

El Bruc, a 27 de maig de 2.024