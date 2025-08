Vides exemplars. 23è. capítol. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto (Pablo Neruda). Un dels més grans dominadors de les metàfores.

El dia 12 de juliol de 1.904, va néixer a El Parral (Xile), el poeta Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, conegut per tothom com Pablo Neruda.

Va ser un escriptor molt precoç.

L’any 1.917, quan només tenia 13 anys, va publicar al diari La Mañana de Temuco, el seu primer article, “Entusiasmo y perseverancia”, signant com Ricardo Reyes.

Els anys 1.920 i 1.921, van ser de canvis radicals en la seva vida.

Va conèixer una de les tres més importants poetesses de la literatura llatinoamericana, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, més coneguda com Gabriela Mistral, de la que va dir: “ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí”, va començar a signar com Pablo Neruda, en homenatge al poeta txec Jan Neruda, i a Santiago de Chile es va matricular a l’Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile per a estudiar pedagogia en francès.

Realment allò que li interessava de veritat, era aprendre francès, per a poder llegir poesia en aquest idioma.

Es va enamorar d’Albertina Rosa Azócar, companya d’estudis a l’Institut i li va dedicar un dels llibres de poemes més llegit de la història de la literatura de parla hispana: “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”.

Des d’aquest bienni fins a la seva mort, l’any 1.973, la seva vida va ser allò que avui en diríem hiperactiva.

Per sobre de tot, va ser poeta, però també activista cultural i polític, ambaixador a Birmania, Ceilán, Java, Singapur, España, (on va fer amistat amb en Federico García Lorca), França, etc., deportat, exiliat, casat com a mínim tres vegades, premi Nobel de Literatura……

Per anar fent boca, és a dir, per a desvetllar l’apetit de poesia, transcric el poema “Oda al secreto amor”, inclòs en el seu llibre “Nuevas Odas Elementales” de la col•lecció “Biblioteca clásica y contemporánea” (Editorial Losada, Buenos Aires, any 1.963).