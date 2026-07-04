Unes quantes efemèrides del mes de juny.

Com que fa tant de temps que no escric cap post recordant una efemèride, n’evocaré vuit de cop.
Quan obres el facebook, hi ha un requadre que et pregunta que és el que et passa pel cap.
Doncs mireu, tal dia com avui ben xop del patrioterisme espanyolista que et cau a sobre tan sols posant un peu al carrer, em passen pel cap uns quants esdeveniments.
Totes són del mes de juny, si bé de diferents anys.
1) 29-06-1.707.- El rei Felip V de Borbó, fa publicar el Decret de Nova Planta al País Valencià i Aragó, que aboleix el poder polític i administratiu propis. Els dos territoris, es governaran amb les lleis de Castella, “TAN LOABLES Y PLAUSIBLES EN TODO EL UNIVERSO”
2) 21-06-1.768. Reial cèdula de Carlos III d’Espanya per la qual s’obliga a l’ús exclusiu del castellà en la vida pública catalana i al mateix temps, es converteix en llengua única a les escoles de Catalunya.
Aquest Carlos III, és aquell del que parlen amb tant d’entusiasme en una merda de cançó intitulada “La puerta de Alcalà”, en Victor Manuel i la seva senyora, la famosa Ana Belén.
Per cert, en Victor Manuel és el mateix artista que també va compondre i cantar la coneguda composició “Un gran hombre” dedicada al sàtrapa Francisco Franco. Aquesta peça, va sortir a la venda inclosa en un disc que només tenia una altre cançó, titulada “Lejano, lejano”, en un disc de l’any 1.966, editat per la companyia Belter.
3) 11-06-1.925. Decret del govern espanyol pel qual els mestres que utilitzin el català a l’escola seran desterrats de Catalunya.
4) 14-06-1.925. Suspesos tots els partits que es juguin al Camp del Barça, per ser “un club desafecto a la patria”.
5) 30-06-1.925. l’Orfeó Català, queda clausurat, fins que “NO HAGA DE FORMA TERMINANTE Y PALMARIA, MANIFESTACIÓN DE ADHESIÓN A LA UNIDAD DE LA PATRIA”.
6) 21-06-1.959. Luis de Galinsoga, director del diari La Vanguardia Española, crida a tot pulmó en el transcurs de una missa que es feia a la parròquia de Sant Ildefons, de Barcelona: “TODOS LOS CATALANES SON UNA MIERDA”.
7) 29-06-1.992. Primeres detencions d’independentistes catalans, ordenades pel jutge Baltasar Garzón, titular del jutjat central d’instrucció numero 5.
Entre el 29 de juny i el 14 de juliol del 1992 es van detenir 45 persones vinculades al independentisme.
Faltava poc per a inaugurar els Jocs Olímpics i l’Estat no volia deixar ni un cap per lligar.
Temien un atemptat en les dates en que se celebraven els Jocs.
Disset dels detinguts, van denunciar tortures i s’engegà un procés judicial que acabà al Tribunal Europeu dels Drets Humans, que l’any 2004, condemnà l’Estat Espanyol per haver-se negat a investigar les denúncies de tortures
I per anar acabant, una que porta un tarannà diguem-ne que diferent.
8) 19-06-1.790. LA REVOLUCIÓ FRANCESA ABOLEIX LA NOBLESA, LES ORDES MILITARS I QUALSEVOL TIPUS DE DISTINCIÓ ENTRE ELS CIUTADANS.
“No facis de la teva ignorància, un argument”. (Joan Fuster).
“El olvido está lleno de memoria” (Mario Benedetti)
Sigamos caminando.
Salut i República Catalana.
The uncle James Smallcastle, strongly in favor of the cause of Gibraltar.
Soci nº 5 del Futbol Club Martinenc.
30-06-2.026
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