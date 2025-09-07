Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.

Fa poc dies, vaig veue per la tele una pel·lícula anglesa titulada “El ninot de neu” (The snowman).
La acció, es desenvolupa a Noruega i la trama no és massa complicada.
Harry Hole és un policia molt competent que treballa en una equip d’investigació d’èlit.
Com en tantes altres pel·lícules, el protagonista no sempre fa servir mètodes convencionals..
Un cop, tot investigant la desaparició d’una dona durant la primera gran nevada d’hivern, comença a sospitar que al darrere hi pot haver un antic assassí en sèrie que es feia dir “l’assassí del ninot de neu”.
Els seus objectius sempre havien estat dones que tenien conductes que a ell li semblaven “inapropiades”.
A la pel·lícula, també hi surt un multimilionari noruec, que com és habitual, ha fet la fortuna deixant els escrúpols de banda i que es gasta molts de calés promocionant la candidatura d’Oslo als Jocs Olímpics d’Hivern de no sé quin any.
Munta festes amb gent de l’alta societat, amb polítics, etc….
Sense ànim de fer un spoiler us puc avançar que el final és d’allò més previsible.
Ho resumiria dient, que hi ha molts morts, però la pel·lícula “no mata”.
Explico tot això, perquè un dels cops en que passaven escenes que feien referència a la candidatura d’Oslo als Jocs Olímpics, se m’ha encès la bombeta i he recordat una anècdota gloriosa que casualment, va passar tal dia com avui 07 de setembre.
Si senyores i si senyors!!!!
El dia 07 de setembre de l’any 2.013 a la bonica Ciudad Autónoma de Buenos Aires, més coneguda com Buenos Aires, s’havia de decidir on se celebrarien els Jocs Olímpic d’Estiu de l’any 2.020.
Una de les ciutats candidates, era Madrid i la persona que havia de fer un discurs impactant, espectacular i enlluernador per a tractar de vendre el producte i decantar la votació cap a casa seva, era Ana Botella, alcaldessa de la ciutat de l’ós i l’arboç.
No cal que us passi sencera la proclama, només recordar-vos que es va fer famosa per una de les seves frases, en concret aquella que recomanava: “A relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”.
No cal afegir gaire cosa més.
Només recordar, que en acabar d’escoltar la prèdica, el jurat va descartar immediatament la candidatura de Madrid.
Fou eliminada a la primera votació i ja relaxats i refets de veritat, els membres del jurat van haver d’escollir entre Tokio i Estambul .
“Hi ha només dues coses que siguin infinites : l’Univers i l’estupidesa humana, tot i que de la primera no n’estic segur”. (Albert Einstein).
“Sortint del no-res, hem escalat els cims més alts de la misèria”. (Groucho Marx)
“Yo no soy mucho de leer, ni de escuchar”. (Jordi Alba, jugador de “fumbol”)
