No home no, si només fa quatre dies que no els hi agradem. (6ena.entrega).

Qui no ha sentit a dir fins a l’afartament, lo treballadors i liberals que érem, lo avançat dels nostres plantejaments i lo bé que ho fèiem com a creadors de tendències?

Sempre, sempre parlant en passat.

Que si Catalunya era admirada per la seva vocació europea, que si les nostres ciutats, viles i pobles han estat des de sempre oberts a totes les novetats, plenes d’intel•lectuals locals i forasters que venien a amarar-se del nostre hàlit creador, que si l’esperit emprenedor, que si el seny, que si bla, bla, bla, bla….

Ara no, ara, som tancats, excloents, feréstecs, esquerps i per sobre de tot insolidaris.

Doncs no, no fa quatre dies que no som la nineta dels seus ulls.

Si fem una mica de memòria recordarem que des de fa segles, els governs espanyols, en les diferents formes que han anat adoptant (república, monarquia o dictadura) ens han menystingut, ens han posat pals a les rodes, han intentat esborrar la nostra cultura i amb ella el nostre idioma, ens han ignorat a l’hora de fer inversions públiques i ens han fotut mà a la cartera sistemàticament i de forma compulsiva.

NOTA: Aquesta entrada, també servirà per a els propers episodis de; “No dona no, si només fa quatre dies que no els hi agradem”.