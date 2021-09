Miquel Martí i Pol i un parell de poemes que defineixen setembre.

El proppassat mes d’agost, vaig transcriure el poema AGOST, de Lluis Gavaldà.

Com deia aleshores, és una poesia plena de tendresa i quotidianitat, molt habitual en les lletres d’aquest l’autor.

Parla, com tantes altres vegades, de situacions que tenen aspecte de properes i de persones que sembla que coneixem.

En definitiva, dels sentiments que envaeixen a la gent del nostre entorn i fins i tot a nosaltres mateixos.

Com que ja hem canviat de mes, ara toca SETEMBRE, de Miquel Martí i Pol.

I com que de Martí i Pol, mai en tinc prou amb un vers, en transcriure dos que parlen d’aquest mes.

SETEMBRE

El setembre anuncia

la tardor que s’apropa

cada dia.

Sota un cel d’un blau tendre,

la natura ens ensenya

a comprendre

que l’estiu que s’acaba

ha deixat tots els arbres

plens de saba

per passar la hivernada

sense cap por del vent ni

la gelada.

Com si fos un emblema,

pel setembre comença

la verema

i el pàmpol d’or convida

a renovar la força

de la vida.

Tornarem a l’escola

que ja deu estar trista

tota sola

i amb els amics de sempre

celebrarem amb joia

el setembre.

Miquel Martí i Pol

Estareu d’acord, suposo, en que tant AGOST de Lluis Gavaldà, com SETEMBRE de Martí i Pol, són d’aquell tipus de poesia que ens toca de prop.

Ve el setembre i s’acaba l’estiu, però ens deixa els arbres plens de saba, garantia de que perviuran.

Podran resistir el fred de l’hivern.

Setembre ens porta, com diu el poeta, l’anunci de la tardor que s’acosta.

Aquí tenim un altre poema que parla de setembre, publicat al llibre “Per molts anys!”, que Martí i Pol, dedica als seus nets Marta, Oleguer i Marçal.

La cadència és més lenta ara que el temps

també alenteix el ritme i qualsevol

mirada té un deix lúcid de nostàlgia.

Amb tants de vents diversos, no serà

fàcil trobar el lloc just per la tristesa.

I tanmateix la tristesa acompanya

melangiosament aquest setembre

i en fa un cristall trencadís. Tant de bo

que no tornessin mai aquells captards

agressius, fastuosos, que amb la seva

puixança m’abaltien. Ara em sento

sensatament feliç, sensatament

instal·lat en un ordre que m’acull

sense vulgaritats ni impertinències.

Algú dins meu compassa el bategar

del desig i del somni, mentre espero

senyals tal volta incerts a l’horitzó

i enyoro el gust d’un cos ofert i càlid.

Voluptuosament desfaig camí

sense anar enlloc. Jo també setembrejo.

Miquel Martí i Pol

13-09-2.021