L’herba de Sant Joan, pericó o herba de cop. Serveix igual com a remeiera, que com a herba de la sort.

Una amiga, m’ha recordat que anys enrere havíem anat a Castellnou dels Aspres (Rosselló) a arreplegar herba de Sant Joan, coneguda també com pericó o herba de cop.

Tot i que són molt semblants, crec que no s’ha de confondre amb l’argelaga de marge, també coneguda com a otálora.

Des de Girona (Gironès), Castellnou, no queda massa lluny. Agafeu l’autopista, tireu cap amunt i una mica abans d’arribar a Perpinyà (Rosselló), gireu cap a l’esquerra.

Aquesta planta, està considerada com una de les més indicades i més potents herbes de la sort.

Perquè el pericó faci el seu efecte i et porti a un estat de benaurança que duri tot un any, s’ha de collir just en el moment en què el sol ix per l’horitzó. I si és dia de lluna plena, aleshores ja pots dir; bingo!!!!.

L’herba de Sant Joan, també té molta fama com a herba remeiera.

L’oli de pericó, s’ha fet servir tradicionalment como antiinflamatori i antisèptic per a traumatismes. D’aquí la seva denominació d’herba de cop. També hi ha que el pren com antidiarreic i antiparasitari.

Per a no tenir que llevar-te d’hora, el més aconsellable, és celebrar la revetlla de Sant Joan i un cop has acabat, al voltant de les 05 del matí, enfiles cap a la muntanya a esperar que surti el sol.

És el moment adequat.

Per aquella zona del Rosselló, no tens dificultat en trobar-ne. És abundosa. Els més puristes del tema, diuen que per a collir aquesta planta, has d’anar despullat. Jo he vist altra gent collint-ne, perquè és tradició, i cap anava despullat ni despullada.

1a. addenda : Una mica abans d’arribar a Castellnou, és recomanable (gairebé obligatori) aturar-se a Toluges (Rosselló).

En aquesta bonica localitat, només que us hi quedeu una estona, de ben segur quedareu impregnats de l’esperit de Pau Casals.

A Toluges (Rosselló), sota la presidència de l’abat Oliba, es va celebrar la primera Assemblea de Pau i Treva de Déu dels comtats catalans, l’any 1027.

En el discurs que va fer Pau Casals, davant l’Assembles General de les Nacions Unides, el 24 d’octubre de 1.971, es va referir a Toluges (Rosselló) dient: “En el segle XI totes les autoritats de Catalunya es van reunir en una ciutat de França -aleshores Catalunya-, per parlar de la pau en el món i contra, contra, contra la guerra, la inhumanitat de les guerres. És per això que estic tan i tan feliç de ser aquí amb tots vostès. Perquè les Nacions Unides, que treballen únicament per l’ideal de la pau, estan en el meu cor, perquè tot allò referent a la pau m’hi va directament”.

2a. addenda : Hi ha una dita popular, que diu: “Qui té oli de pericó, no li cal metge ni doctor”.

3a addenda: Si no tinc raó, en el tema de l’argelaga de marge o otálora, espero que el meu amic Josep Maria em corregeixi.

4a addenda : Em sap greu, ara acabo de veure que lluna plena, va ser abans d’ahir dia 21. Hagués estat el dia més indicat.

El Bruc (Anoia), a 22 de juny del 2.024