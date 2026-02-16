Aniversari mort Natividad Yarza

Avui fa 66 anys, va morir a Tolosa de Llenguadoc (Occitània), Nativitad Yarza Planas, primera alcaldessa de Catalunya, escollida democràticament.
Va ser a les municipals de gener de 1.934, encapçalant la candidatura d’E.R.C a Bellprat (Anoia).
Era nascuda a Valladolid, però de petita la seva família es va traslladar a Barcelona.
Va fer Magisteri i l’any 1.930 la van destinar a Bellprat.
Durant la guerra incivil, va ser membre destacada del Consell de l’Escola Nova Unificada, fins que l’any 1.939, com tants i tantes altres milers de demòcrates va haver d’agafar el camí de l’exili.
Va treballar sempre més de planxadora i va morir tal dia com avui de l’any 1.960.
A l’octubre de l’any 2.022, l’Associació El Bruc amb la Cultura, amb la col·laboració de l’Associació de Famílies de l’Escola i del mateix Ajuntament, va planificar una sèrie d’activitats amb la finalitat d’honorar i recordar la seva figura.
Els actes programats, foren:
1.- Presentació del llibre “Natividad Yarza, Mestra, Alcaldessa i Miliciana” d’Antoni Dalmau i Isidre Surroca (Dalmau havia traspassat aquell mateix any).
2.- Projecció, al Teatre del Casal, del documental Doña Nati, dirigit per Òscar López.
3.- Representacio, a Can Casas, de l’obra de teatre “La primera”, escrita per David Pintó i Joan Valentí
Al mateix temps, l’Ajuntament del Bruc, en un gest que l’honora i fent complimet de l’acord pres en el ple del 19 de setembre de 2018, va decidir dedicar-li un carrer.
El Bruc (Anoia), a 16 de febrer de 2.026
