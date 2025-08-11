Aniversari afusellament Blas Infante Pérez de Vargas.

Avui es compleixen 89 anys de l’assassinat d’en Blas Infante Pérez de Vargas, notari, historiador, antropòleg, musicòleg, escriptor i periodista, i “Padre de la patria anzaluza”, reconeixement aprovat de forma unànime l’any 1.983 l que consta al Preàmbul de l’Estatut d’Autonomía d’Andalucia.
Només feia 25 dies de l’alçament feixista conegut també com “Guerra Civil Española”.
Els franquistes no van poder esperar més per afusellar-lo.
Era amic del nostre President màrtir el Molt Honorable Lluis Companys i Jover.
En una ocasió, Blas Infante, va manifestar: “Jo tinc clavada en la consciència des de la infància la visió ombrívola del jornaler.
Jo li he vist passejar la seva fam pels carrers del poble.
El meu nacionalisme, abans que andalús, és humà.
Crec que, pel naixement, la naturalesa assenyala als soldats de la Vida el lloc on han de lluitar per ella.
Jo vull treballar per la Causa de l’esperit a Andalucia perquè en ella vaig néixer.
Si en una altra part em trobés, m’esforçaria per aquesta Causa amb igual fervor”.
Observeu, que Blas Infante, escriu la primera lletra de les paraules Causa i Vida, en majúscules.
Si busqueu a la versió catalana de Viquipèdia, diu textualment que la seva mort, fou produïda per: “ferida per arma de foc”.
S’ha de ser molt miserable, roí i malparit per a equiparar un afusellament a una “ferida per arma de foc”.
“Quan un estúpid fa quelcom vergonyós, sempre diu que compleix amb el seu deure”. (George Bernard Shaw).
Addenda: També a la versió en català de Viquipèdia, diu que la causa de la mort de Federico García Lorca, un altra il·lustre andalús va ser: passeig, execució extrajudicial, desaparició forçosa, ferida per arma de foc, tiroteig massiu.
En cap moment, menciona que fou assassinat a sang freda i que fins i tot un dels que el van executar, presumia per Granada, tot dient: “yo le pegués dos tiros en el culo, porqué era maricón”.
Atentament,
El Tiet Jaume
El Bruc, a 11 d’agost de 2.025
