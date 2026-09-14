Violència policíaca de l’u d’octubre

El vídeo de de l’agressió a en Roger no l’havia vist…
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Considerar que les pilotes de goma estaven prohibides i la PN va fer cas omís a les lleis a Catalunya. Autoritarisme totalitari.
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Els comentaris al vídeo, fan fàstic, ja es veu d’on provenen, del costat dels “a por ellos” burles de fatxes fent costat a l’estat antidemocràtic i autoritari espanyol.
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la Justícia, a les 1065 agressions de la PN i GC en contra els ciutadans que exercien el seu dret a votar, tots amnistiats !
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En el proper embat, si és que ni ha un altre possibilitat, no per un nou referèndum, que no cal, ja es va fer, sinó per implementar el resultat de la consulta i fer efectiva la DUI. Nou embat en el que caldrà preveure i/o preparar pel possible cas d’una nova agressió de l’estat contra la ciutadania exercit els seus drets. Poder fer efectiu, el dret a la legitima defensa.
comentari a : Arriba l’únic judici per la violència policíaca del Primer d’Octubre.