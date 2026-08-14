El periodista Ali Lmrabet afirma que tothom se’n vol anar del Marroc:
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Se’m ocorria com ara que, era pressió del regim marroquí pels acords de pesca, la nacionalitat espanyola als sahrauís o el gas amb Algèria.
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Pel que llegeix-ho, i sembla versemblant, es tracta de tercers, un venjatiu i extern atiant la pobresa. L’altre, que li dona suport també atiant la pobresa, a casa seva. I al món, per on passa només hi ha runes, devastació i guerres.
comentari a : Ali Lmrabet: “Si han estat els serveis secrets, vol dir que ja no queda res”