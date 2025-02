sobre l’esquerra infiltrada

Sobre l’article den Xavier Diez a l’esquerra infiltrada, basicament estic d’acord amb els raonaments. Puntualitzar la meva discrepància en els fets. Hamàs han actuat com un grup criminal, comho varen fer els ghihadistes de Ripoll, els atacants a Charlie Hebdó o a les Torres bessones a New York. Com ho han fet, també, el govern dels sionistes bombardant la població civil per sotmetre’ls bomba darrera bomba en un hiroshima lent. Extermini durant mesos, de milers d’infants i adults aliens als interesos militars. Veient el resultat de l’escomesa, està clar, han estat infiltrats pels serveis intel·ligents sionistes. Deixant fer durant més de dotze hores en l’obertura de la porta per on varen sortir de la franja els atacants del festival, utilitzats, per perpetrar l’atac el kibutz -més d’esquerra- al costat de la franja. Tenien motiu i excusa per arrasar ciutats i pobles i aprofitar el solar, erm, per la immobiliària de la Riviera de Gaza.

L’esquerra infiltrada Xavier Diez -11 de febrer de 2025