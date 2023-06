rèquiem pels fonamentalistes de la terra

He vist davant d’un caixer en una ciutat de la Catalunya central tres dones vestides com monges remenar molts diners davant d’un caixer automàtic. No sé què pensar. Dic com monges perquè em recorden les religioses -de no fa pas tants anys- uniforme negra de cap a peus amb còfia, com les dones que es veuen de l’orient, saudites, iranianes o a l’Iraq. Dues dones grans i una de jove, comptava molts bitllets, bitllets de cinquanta euros, un faixot. Potser no els havia tret, potser els ingressava…

Interpretem les coses com som. amb intel·ligència emocional i perspicàcia. Tot és mental. Desem les paraules, encara que no dir-les no evita que les ments despertes puguin captar els teus pensaments. Els pensaments només són ones elèctriques. Ben bé cadascú pot interpretar el que veu o què li sembla que veu. Observem i ens fem una idea de la realitat.

Sovint aquestes dones submises i obedients, que condueixen cotxes d’alta gamma, que tenen molta descendència per les raons que siguin, ideologia religiosa o tradició, que són les administradores de la casa, em fan pensar que a part de criar criatures, són les comptables de negocis subterranis, tinc la sospita que darrera molts negocis innocus hi ha els supermercats de distribució d’estupefaents com les barberies -que han crescut com bolets- llocs on s’efectuaria l’intercanvi, el tràfic. Molts diners 💸 en joc. De tant en tant hi ha redades en segons quins barris, verdaders guetos.

A Ripoll, els que ara han guanyat per majoria les eleccions municipals que han begut ideològicament de l’antic FNC i Estat Català on na Orriols d’Aliança Catalana van denunciar als salafistes de la mesquita on s’hi feien proclames contra infidels i d’on varen sortir els executors dels atemptats del 17 d’agost del 2017. Les autoritats no els hi varen fer cas. Després va passar el què tots sabem.

Tinc la convicció que va ser un atac de falsa bandera. Els executors no ho sabien, -fanatitzats- estaven convençuts del què feien. Els que movien els fils, sí que ho sabien. Varen deixar fer per aturar el procés polític que esdevenia. Va quedar marcat en la ment dels dirigents i de tothom. Va ser un avís. Avui no tenim república.

Et pots muntar la novel·la amb tots aquests elements, documentant-te i comprovar-ho, i si són rumors desmentir-ho. Si ho escrius -i no ho fas perquè et censures- et diran per la manera que ho exposes que ets un xenòfob o racista.

Tornant al tema, a les perifèries urbanes s’hi varen assentar i organitzar nouvinguts de la post guerra, anys cinquanta i seixanta, misèria i companyia. Varen ser barraquistes, varen aixecar els seus assentaments a la perifèria de les ciutats industrials, refugiats. Es varen organitzar en contra la precarietat laboral i empoderar. Varen agrupar-se en les lluites obreres i es varen organitzar en sindicats, que es varen fer grans, dirigits per líders universitaris i obreristes, fen créixer els barris de les ciutats. El barris varen créixer en població desbordant els habitants de les ciutats on van anar a viure. Eren els foragitats dels seus pobles, portant amb ells el registre civil abandonant els seus orígens. La història de les nostres ciutats, dels nous barris, verdaders guetos. Els descendents decideixen avui qui governa a les ciutats. Partits polítics d’obediència espanyola, dretana i ultres, on avui hi ha majories demogràfiques que sufoquen. Els darrers nouvinguts, dirigits per ideologia religiosa tant a Mataró, Badalona com a l’àrea metropolitana de Barcelona o a Ripoll són fets. Uns pencant en precari o sense papers i en règim d’esclavatge cobrant en negre i els demés que hi conviuen -els de la primera onada- que s’ho miren amb recel, jubilats o sense feina cobrant de l’atur. Misèria i companyia. Els darrers refugiats econòmics, marroquins i africans que hi han anat i hi viuen, no se’ls hi reconeixen, ni tenen drets laborals, ni dret a decidir. Quan treballen són la mà d’obra barata i precària, sovint sense contracte com abans ho havien sigut els seus predecessors de l’economia en negre. No cotitzen. Si algun dia participen en les decisions polítiques amb tots els drets i no han estat manipulats, veurem que decideixen fer.

Els vells catalans, els que anomenen fonamentalistes de la terra, seran el gueto i minories a extingir anorreats com a poble.

ps:

De la anomenada classe mitja catalana que farda amb Cayennes , en parlaré un altre dia. Aquests no remenen els diners a ple dia davant un caixer, els tenen desats a la caixa forta.