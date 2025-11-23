Sobre la justícia al cas Pujol o del què sigui. No hi han arguments jurídics, només polítics -i corrupció- per mantenir la supremacia de l’estat.
Des de que tinc consciencia, que sóc conscient política i socialment, implicat o no, sempre he tingut i continuo tenint, i ara més que mai, des del darrer intent de desfer-nos de l’estat, empresonats, conscient, de tenir llibertat vigilada amb la il·lusió de divertiments, la recreació contemplativa de la natura, culturals; literatura, música, cinema, fotografia i altres arts que engresquen…
I al cap i a la fi, pel què fa a la política i tot el seu entorn, que ho mou, el què compta són els diners, “qui té duros fuma puros, qui no en té fuma paper”.
Com voleu que els nanos s’ho prenguin seriosament, se’ls hi enrefot tot, la seva pàtria són els diners, que és el què han aprés, a consumir.
Que l’estat rebenti, i la humanitat ho superi. !
