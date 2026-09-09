Pressupostos, per a què ?

Escolto noticies sobre els problemes en el sistema educatiu. Llegint la premsa escrita hi veig una noticia, que sembla una provació, de com s’ha acceptat el sistema i l’estructura social.
Una fotografia, amb peu de pagina, on s’hi mostra una noia somrient. La noticia informa que comença el curs a la universitat on estudiarà ciències polítiques, sola, amb discreta protecció.
El mateix tracte haurien de tenir totes les noies i noies. El mateix estatus de confort i oportunitats, tot pagat.
Pressupostos. Ensenyament de franc i universal.
Mateixes condicions d’habitatge i confort que els progenitors d’aquesta noia somrient. Tots, tothom princeses i prínceps o tots cardats entaforats dins de contenidors de ferro habilitats com a aules deshidratant-se.
L’alternativa, de sentit comú, poder fer-ho en edificis sostenible i ben climatitzats.
Pressupostos per comandaments amb camps de golf per entretenir-se, contrastat amb nens i nenes vivint en la precarietat o la indigència.
Decreixement de la industria socialment improductiva. Productiva per a quatre espavilats o tenidors de grans fons, acumulant riquesa en hotels amb servents importats. Contractació temporal per temporada com en l’agricultura, com en les veremes, i tornar a casa amb la bossa plena, a l’origen d’on viuen exigint als seus governants una vida digna. Decreixement demogràfic. I no haver-se de fer càrrec per una malentesa solidaritat internacional que només se’n aprofiten les corporacions i es paga amb càrrec de pressupostos públics.