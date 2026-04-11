persecucions absurdes, llibertat d’expressió

El problema és -si és que n’hi ha- és que un jutge és permeti el luxe de reobrir una causa i perdre el temps amb collonades d’uns pocavergonyes que viuen de l’erari públic, que una junta electoral els hi permet poder concórrer en unes eleccions presentar-se com a candidats, permetre’ls ser elegits, quan els seus ideals són de fotre la gent sotmetent-los.
I de retop, la despesa de diners manant a policies, gastant benzina, que també la pagues tu.
Tot plegat, ja coneixem la pudor, el tuf a circ mediàtic. Acollonir al personal, perquè ningú digui res, ni que sigui enfotent-se’n i riure una estona d’aquesta grisor del poder dels governs d’enterramorts, que ja els hi va bé, sigui per aquesta “no-causa”, per una canya de pescar o per cagar-se en l’himne del ocupant…
Si se senten al·ludits és que són fatxes.
Opinió-resposta a: Jair Domínguez: “M’hi refermo: quan vénen amb barres i pedres, potser que ens hi tornem”
Entrevista al guionista i escriptor, cercat aquests dies per la policia amb la intenció de lliurar-li una citació judicial