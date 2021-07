Obsolescència digital programada maliciosament ?

Estic sense telèfon mòbil, coses de la tecnologia.

Després d’una sèrie d’incidents des de dijous al migdia, i fins al vespre o sigui unes sis hores el meu operador em va deixar sense dades. Posat en contacte em el servei d’atenció al client, em varen passar al servei tècnic, aquests em varen dir que hi estaven treballant per arreglar la incidència. Em varen reconèixer que tenien un problema amb la franja de tarifa de gigues, -que tots els meus coneguts- amb aquest operador i amb la mateixa tarifa vàrem tenir. Un cop restablert el servei, vaig poder enviar imatges del esdeveniment – :Pacte, de la trobada dels presoners politics des de la plaça major de VIC. Em van trucar per telèfon des de l’operador per si tenia el servei de dades restablert. Afirmatiu, gràcies, bona nit. L’endemà a mig mati em varen tornar a trucar, -molt diligents- per reiterar la mateixa resposta; sí gracies, tinc dades.

Al cap d’un moment em vaig crear un nou perfil d’Instagram per poder activar-me professionalment – Networker– m’estic creant perfils professionals per vendre productes a la xarxa, en línia. Tornaré a treballar, – jubilat actiu– perquè amb la congelació i retallada que vindrà de pensions, a part que no arribo a final de mes, no estic disposat a demanar Bizum’s als meus.

Resumint; se’m va activar una contrasenya al mòbil, no sé si es causa d’això o pel tema de dades o per un hacker, al estar exposat amb les dades des de l’operador, un misteri. Tot el què ha seguit després ha set un desastre.

He hagut de reiniciar el terminal i per tant esborrar totes les aplicacions o sigui dades i acte seguit em demana que activi la contrasenya de configuració del terminal, –el mòbil-, vinculat el numero de telèfon i em dona error, o sigui que tinc el terminal bloquejat. Hauré de tornar a la botiga que m’ho està intentat reparar, perquè ha de contactar amb el fabricant. Vaja merda.

Es va activar una contrasenya, –sense que jo l’activés-, que es una manera de inutilitzar el terminal. És un misteri que em costarà molt possiblement, segur, un nou mòbil perquè vaig vincular el terminal amb el meu numero de telèfon per si el perdia o me’l robaven i ara intento recuperar-lo. Respon l’aplicatiu que la contrasenya que hi vaig posar no és valida. Arribats aquí ja no en tinc idea, he treballat en telecomunicacions i em semblava que hi entenia una mica. Perplexitat. No voldria pensar malament, però, se’m acut una nova modalitat d’obsolescència programada; els mòbils estan pensats perquè te’ls canvis cada dos anys. Els terminals els fan robustos i durables, l’aparell, -el mòbil- en si. Però em fa pensar que en les actualitzacions del programari, hi introdueixen el seu final programat. Obsolescència digital programada. Amb un senzill cas com l’exposat, via contrasenya, patró o empremta digital. El negoci no es pot aturar. Continuar venent i consumir terminals o no?

publicat originalment a Generació…