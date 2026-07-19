Veure els ultranacionalistes capcots ja em donaria per satisfet.
És ancestral.
D’Espanya no en vull res, m’han manllevat des de naixement la identitat en els documents, tots els drets fins morir el Merma. Em van imposar, cornetes i tambors marcials, un parrac i un himne…
Van continuar imposant-me un titella -exemple de corrupció-…
I quan decideixo, per majoria deixar-los, divorciar-me’n, responen a garrotades…
I he d’aguantar garrulades de cap buits pels carrers.
merda Espanya !
ps:
Els argentins, – tant me foten- espero que siguin tan marrans com en el partit jugat contra Anglaterra i avui i els fotin un bon correctiu a l’espanyolada…
ps:
I els jugadors catalans del barça, si tinguessin un mínim d’esperit, ètica i vergonya, mostrant com varen fer les noies amb la “selección” femenina i plantar-se, encara que fos per motius d’integritat física.