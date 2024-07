Manifest contestatari

De sempre he estat i he esdevingut contestatari, antiautoritari, antisistema polític i econòmic capitalista.

Mai he militat en cap organització, si de cas només ha sigut de passada, el motiu principal de ser antiautoritari és que no m’agrada i tinc repel·lència malaltissa als messies i salvadors alliçonadors. Sobretot perquè sempre hi ha gent que s’atorga poder sobre els altres, capitans manaies que et manen el què has de fer en diferents escales i nivells, social, polític, econòmic i ideològic. Domini amb verb d’alt contingut ideològic totalitari, de superioritat moral i deshumanitzat.

La nació som les persones del poble, lliures lligades per la llengua i la cultura popular, en el nostre cas catalana i universal.

L’Estat és una estructura, una organització funcional de funcionariat, sense ànima, d’obediència i d’escalafó de galons, punyetes i de mèrit. Autoritària.

Visca la llibertat, i morin els governs.