les tantes noticies diàries sobre les deficiències de Renfe/Adif :

Hi ha un col·lectiu d’advocats que portarà a terme una demanda en contra de l’estat i conseqüències de les deficiències en les comunicacions ferroviàries de l’estat a Catalunya.
Cal apuntar bé:
Primer de tot de la manca de planificació, manca d’inversió, pressupostos.
Cal exigir responsabilitats a tots, tothom que tenen o han tingut càrrecs i responsabilitats tant polítiques de planificació, com pressupostàries, econòmiques d’inversions, tècniques i de seguretat.
I també als auditors, que no han fet la seva feina de supervisió tant del seguiments de les inversions necessàries com tècniques. Deixadesa.
Tots aquest motius són la causa del desgavell, el sistema de vassallatge piramidal.
#foraRenfe #foraAdif
