La pastanaga dels banksters.

No tinc accions de cap banc, dit això quan vaig veure i llegir la noticia, és el primer que em va venir al cap. La pastanaga.
No juguen net per apropiar-se-ho tot com varen fer amb el control, al seu moment, de les caixes catalanes, patrimoni dels estalviadors, que encara que tinguessin perdues, sovint per la mala gestió del seus administradors i pel risc a causa de la crisi immobiliària, – la bombolla- no promovent nous administradors i entregant el patrimoni als grans bancs com a quest, que per cert el govern del moment van rescatar als grans i no varen donar crèdit, ni temps a refere-se a les petites entitats.
De fet és la pastanaga li donen preferència l’accionista majoritari -en secret- no sabent a quin preu real fan l’intercanvi i així els demés dubten i venen. Només per això, al meu entendre, es podria impugnar l’OPA, la concentració…
Però és clar, són Banksters !
comentari a Torres nega un acord amb David Martínez sobre l’OPA del BBVA al Banc Sabadell