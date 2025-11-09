“La democràcia, una dama segrestada.”

No hi creuen no sols els joves, sinó gent madura i gent gran que no ha cregut mai ,ni creu en la democràcia, de com funciona, de com està estructurada i de com està tenallada pel poder heretat de la dictadura, de les dictadures d’abans i molt d’abans. Ve de lluny.
Ja es pateix en les organitzacions, la mala educació de sotmetre’s a líders, en els líders escollits des de dalt per les elits o des de baix per assemblees manipulades.
I sobretot la manipulació de la propaganda.
La desafecció rau en la mala educació i és en el pensament, pensament incrustat en la submissió.
La democràcia de partits, de representació política és un sistema desigual, desproporcionat i basat en majories. Refugi de professionals, continuïtat per trepes amb sous desorbitats, com un ofici sense voluntat de servei.
opinió a : ‘La tertúlia proscrita’: Per què hi ha tants joves catalans que no creuen en la democràcia?