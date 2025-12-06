Coma a Wuhan, origen de la pandèmia, que avui encara cueja amb el virus mutant hi ha interessos corporatius.
No s’acabaran, malauradament, les macrogranges que contaminen sense remei la terra, i els aquifers des de fa decennis on els pagesos que els engreixen atrapats en aquest femer.
Les grans corporacions, de porcs, que mencioneu amb els seus tripijocs -que venen de lluny- primer amb els falsos autònoms i amb les E.T.T. que inspecció de treball fa ulls grossos, des de sempre, per interessos obscurs o no tant en benefici de les grans corporacions amb noms i cognoms, de ponent i l’Aragó…
Milers i milers de garrins sacrificats per escorxar propietat de les grans corporacions, si s’infectessin, indemnitzats amb diners públics.
Milions d’Euros en perill en una industria, com el turisme , que només beneficia a uns pocs i precaritza a moltíssims, vinguts d’arreu, amb sous de misèria, immigració de mà d’obra sense qualificació.
Ironies del capitalisme.
Tot pel PIB !
comentant : la pesta porcina africana