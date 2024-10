Impostors

La vaig veure per primera vegada a Mataró dirigint el ramat cap a una assemblea de la PAH. M’ho fer veure, amb veneració, un dels seus apòstols que la seguien darrera. Pretenien aturar un desnonament, sabent que els responsables eren els bànksters que havien inflat les hipoteques provocant la bombolla immobiliària, blanquejant diner negre d’un sector d’industrials, i desprès amb connivència amb el gobierno varen ser rescatats, com tothom sap.

Tornant al tema en qüestió: Sabien que no podien canviar la situació per com estan estructurades les institucions locals, autonòmiques i de govern a l’estat.

Com solen fer aquestes pseudo-esquerres, s’instal·len en el poder gràcies a la demagògia de fer creure a la gent que podien canviar les coses. Tòpics. La realitat ja l’hem vista. Ells, els que formaven part d’aquest col·lectiu que provenien de les assemblees d’indignats, s’han instal·lat i han viscut del sistema. Són Sistema.

Els pactes municipal per obtenir el poder, també els coneixem.

Pel el tema de la pacificació de Barcelona, crear zones per vianants, també és fer carrers densificats a d’altres del costat.

Etcètera….

comentari a l’article d’opinió de l’Andreu Barnils : Ada Colau i les elits