fets

Fa un any els serveis d’emergència del país Valencià varen ser derogats pel govern de PP-VOX.

Destrucció, caos i desgovern a causa d’anys de desídia, mala planificació urbanística territorial i sense previsió de danys.

La població no va ser avisada fins a les vuit del vespre.

Les autopistes no varen ser tancades. Els trens no es va suspendre la circulació i com a conseqüència centenars de persones atrapades a casa, en autopistes i trens.

Centenars de desapareguts i possiblement molts d’ells, morts.

La causa primera de la gota freda, -dana- del país Valencià, de dimarts, amb més de mil nou-cents desapareguts més i molts morts atrapats dins de llurs vehicles, a casa o arrossegats per l’avinguda fins a l’albufera…

Haver d’habilitar la “morgue” a la fira de València perquè la la ciutat de la justícia ha quedat petita…

Infraestructures ferroviàries, vials, ponts i carreteres malmeses parcialment o totalment destruïdes.

Milers de cotxes convertits en ferralla i mobiliari domèstic fet estelles…

Gent viva que vol ajudar o atrapada, no pot desplaçar-se.

Milers de llocs de treball i empreses destruïdes. Supermercats inundats i gent aprofitant el que hi queda per abastir-se.

Forces de seguretat detenint gent per pillatge…

Òbviament agreujat per l’emergència climàtica. Les 100 empreses més contaminants del món representen el 75% del total de la contaminació del planeta i estan localitzades a Xina, EUA i la Índia. (Font: Neus Tomàs eldiario.es)

Fets. Capitalisme. !