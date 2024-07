exigències mínimes, anem tard.

Als Immigrants se’ls ha d’acollir, sí, però per fer-ho has de tenir el control de tots els recursos propis. Tots.

Garantir acollida, no per donar negoci a tercers que ho gestionin, sinó institucionalment o bé amb control institucional, amb gent preparada i contrastada professionalment. Control de qualitat amb auditories exhaustives. Com en tots els àmbits de la administració. Cosa que no passa, ni a sanitat, ni a treball com es veu…

S’ha de donar permís de residència, formació, treball, habitatge i sanitat. Drets. Com també s’han de garantir beques pels autòctons.

Si no es poden garantir els drets amb uns paràmetres de mínims no es pot donar acollida.

No es pot permetre tenir gent pel carrer malvivint perquè el banc els ha desnonat o no tenen feina per pagar la hipoteca o el lloguer. Els preus de habitatges s’han disparat pel descontrol dels governs, deixant fer a fons voltors -amb capital de dubtosa procedència- que compren a preu de saldo el que els bancs han pres als seus clients amb practiques de dubtosa legalitat al concedir crèdits abusius, que saben, que en molts casos que no podran fer-hi front. Garantir habitatge públic i amb urgència.

S’ha de protegir i regular els drets mínims, mencionats, permís de residència pels forans, formació, treball, habitatge i sanitat i incorporar-los com a cotitzadors obligatoris a la seguretat social.

Prou negocis amb els drets, no afavorir cap mena de màfies…

Acabar amb les ETT amb un SOC de qualitat i efectiu, sense burocràcia com a tramitador i regulador contrastat d’ofertes i demandes de feina.

Acabar el sistema de subcontractes en la construcció i el treball en negre.

Acabar amb els negocis en els serveis públics. Acabar amb beneficis privats en la sanitat publica, la prestació de serveis de mútues privades en la sanitat pública perquè la sanitat publica no inverteix, en personal ni en infraestructures sanitàries. Retallar en sanitat, mata.

Acabar amb els barracons a les escoles i instituts. Ràtios suficients per aula. Exigència als docents amb uns mínims coneixements pedagògics. Reciclatge obligatori. Acabar amb els interins.

Exigència de coneixement de la llengua catalana per exercir en qualsevol l’àmbit públic. En el privat afavorir-lo i garantir que no es desdenya,

Transports públics gratuïts i eficients en les ciutats i a rodalies.

Anem tard.