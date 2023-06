En la meva opinió

El parlament de Catalunya després d’octubre de 2017 i les posteriors convocatòries electorals impulsades pel sindicat del 155, des del 21 de desembre, que va guanyar la Arrimadas són anòmales. Hem estat jugant el joc de l’estat espanyol. Totes les participacions han estat frau democràtic. Aquest són els fets. L’octubre 2017 marca un abans i un després.

En les eleccions municipals d’aquest maig del 2023, la gent, no militants, la gent del poble ha dit prou, no s’ha deixat manipular i s’ha vist en els resultats el rebuig al col·laboracionisme d’ERC i demés comparses.

No hi ha bombolla de twitter, és un contrapoder difícilment controlable, contrapoder mediàtic als mitjans de comunicació narcotitzants i intoxicadors, comprats, subvencionats amb diners públics.

Important i per no oblidar :

“Sí estem en guerra, no es pot ficcionar la pau”

Joan Granados