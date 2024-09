els meus no manarien

Els meus no manarien, no serien escollits, perquè no hi hauria eleccions a cap parlament. El parlament faria lleis amb senderi i senzilles, entenedores. Només hi hauria representació municipal, no hi hauria diputacions, només comarques i vagueries i d’aquests escollits per votació, ara sí, dels municipis en sortirien i s’escollirien els representants cap al parlament.

Farien feines de coordinació, coordinarien.

Tothom seria responsables, tots i cadascun dels homes i dones del cap dret, cadascú assumiria el seu deure i gaudiria dels seus drets.

Civilització o barbàrie !

comentari a l’apunt d’en Joan Minguet Batllori

si manessin els meus…