La manera, en fals, de com s’han aturat els bombardejos, és el preludi d’una nova fase, al meu entendre la guerra entre faccions pel poder, que és el què vol el Sheriff, que es matin entre ells, dividir-los, una forma sibil·lina d’extermini, i és més barat que llançar bombes.
No tenen casa, només runa i pols, ni feina productiva, la terra conreable és a l’altra costat de la nova línia restrictiva, la línia vermella imposada. No tenen tampoc diners, no calen no hi ha comerços on comprar. Només reben caritat per menjar. Malviuen en el gueto de mort i fam, i aviat ve l’hivern.
Sota les runes hi ha 650.000 cadàvers per enterrar…
I aquí, a occident, a l’altra costat de la mar, un moment de pausa per pacificar el neguit de l’esperit amb el cant dels ocells: