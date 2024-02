El MIL

En Vaig formar part des del gener de 1971, a l’inici, a la creació fins l’estiu del mateix any. Després a la tardor del mateix 1971 vaig anar a viure Anglaterra, a Londres concretament.

Es pot dir que era un passavolant, que passava per allà. L’estiu del 1972 vaig tornar de Londres i vaig trobar-me amb tot el nucli central on hi havia l’Oriol, en Jann-Marc i altres, a Sarrià, en aquesta trobada vaig deixar clar que no pensava fer cap mena d’acció directe. Només al setembre del mateix any vaig col·laborar en una acció de pas de frontera, res més… L’any següent el 1973 vivint a Barcelona em vaig trobar amb en Jann-Marc i en Salvador Puig, on vàrem anar al cinema un parell de vegades. Ells, pel què vaig saber per la premsa en aquells moments, i molt més tard, estaven en plena voràgine d’acció. El meu pas pel MIL va ser breu, com el MIL mateix, però va deixar empremta.

Darrera trobada, pel què fa a mi:

Vaig coincidir i vàrem anar al cinema un parell de vegades amb en Jann-Marc i en Salvador a l’inici de la primavera del 1973. Per tant no el coneixia. Coneixia en Jann-Marc i m’el va presentar com el metxa, jo vaig entendre metxa com a metxa d’explosiu. De com en Jann-Marc pronunciava les paraules.

Vàrem anar al cinema del carrer Tuset de les galeries, Arcadia, crec recordar, treballava en una empresa de serveis dins de les galeries, “Angel servicio nocturno” de Barcelona..

Més tard vaig saber qui era, quan va passar el què va passar al carrer Girona i ho vaig relacionar.

Poc despres, despres de setmana santa en una empresa de disseny “el Huevo” de’n Marsans.

Estudiava a Elisava i treballava als matins amb en l’Enric Franch, dissenyador.

El dia que varen assassinar al garrot en Salvador, jo era amb l’Emili Pardiñas al seu pis del carrer Castillejos.

El dilluns següent vérem aturat tota l’activitat del CICF, on tenia la seu l’escola Elisava en senyal de protesta, no hi podíem fer gaire bé res més.

Amb en Jann-Marc no ens havíem vist des de l’estiu del 1972 quan vaig tornar de Londres.

També va ser la darrera vegada que vaig veure l’Oriol Solé a Sarrià. No ens havíem vist des la primavera, abans de Pasqua del 1971.

Avui, com que no sóc d’extrema esquerra, em situo en la franja dels nacionalistes catalans, antiautoritari, antisistema.

