El meu comentari: De capellans pederastes: què és primer, l’ou o la serp?

No recordo, per sort, els seus manaments, vaig apostatar i només vaig als temples per enterraments per respecte als familiars, no per creença, soc un reactiu amb les sotanes, siguin de la creença que siguin.
L’experiència que tinc de les monges del “sagrado corazon”, dels salesians i dels escolapis, perquè em canviaven d’escola, perquè el progenitor s’enfadava amb les direccions de les escoles on ens portava, i en totes elles fins que vaig poder estudiar de veritat a l’institut tenint com a professora l’Angeleta Ferrer i despres acabar el nomadisme escolar amb l’Elvira Rocha.
Als salesians “ven hijo” i et tocaven, com als escolapis, a veure aquests collonets, magrejan-te i és clar mai més et confesses, tot això al confessionari…
Cal reconèixer que alguns se’n salvaven com en Modolell o en Xirinacs.
Les monges fins els sis anys amb càstigs amb les orelles de burro i de cara a la paret o sinó al quarto de les rates… o a l’internat d’Argentona, junt amb les monitores de la “sección femenina” humiliant-te davant dels companys.
Tots a cremar malparits !
