El PSOE va acabar amb els contractes indefinits de lloguer.
El PP va permetre als banksters inflar hipoteques i amb ell el blanqueig de capitals amb la conseqüent bombolla del totxo.
No s’expliquen, que les compres massives d’hipoteques i edificis per part d’inversors, allibera a banksters d’impagats, i és la rentadora de diners de dubtosa procedència, com va passar amb la bombolla immobiliària fa vint anys.
El totxo desnonat ahir, mercaderia d’avui.
L’habitatge hi és, és en mans de fons immobiliaris, dits voltors, son les restes dels immobles desnonats que van inflar amb les súper-hipoteques que la gent no va poder assumir, i avui són mercaderia d’especulació financera. També la precarietat laboral amb sous baixos i demogràfica importada.
Drets, habitatge i mercat