dibuixos en castellà…

També es pot fer en Francès, Anglès i Italià això es més cosmopolita i menys humiliant.

El castellà per contra és un llengua imposada.

La bilingualització és l’arma de l’espanyolisme per acabar amb el català.

He mamat tota l’educació en castellà, per imposició, això no vol dir que l’hagués après bé. Per això viure a França i Anglaterra i aprendre la llengua és important, fugir de la presó espanyola.

Normalitzar que avui una mestra a Catalunya que digui que s’haurien de veure més dibuixos en castellà és perquè ella veu normal que el castellà sigui idioma cooficial, que no és res més que acceptar la submissió de la política dels colonitzadors.

Si les empreses tinguessin consciència de país i fessin les seves comunicacions en català, això que estem parlant no hauria de ser norma, com tampoc com la obligació de fer un 25% de matèries en castellà i per obligació judicial.

Imposició i intromissió, és feixisme. Acceptar-ho és submissió.

L’autoodi de la mestra que recomana veure dibuixos en castellà

