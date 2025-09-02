D’entrada:
S’em acut, que aquests yakees no tenen vergonya en mostra-se tal com són, de fet és de com varen fer fora als nadius dela terra, i ficar-los en reserves, les terres que varen anar a colonitzar, de com s’han organitzat les grans corporacions, robant – literal- les terres, i exterminant en nom del seu progrés i enriquiment corporatiu. És la història dels EUA en el seu origen i de com funcionen i han funcionat al món. L’imperi.
Quan la gent, s’hi resisteix, i s’organitza en contra d’aquestes barbaritats, els serveis d’inteligència s’encuiden d’assenyalar, i els exercits d’eliminar-los, assassinats en nom del progrès.
Desprès hi torno:
Trasllats de població en massa, macroprojectes turístics i tutela nord-americana: així és el pla Trump-Netanyahu per a Gaza