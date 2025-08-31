Els EUA en la guerra atacant Iraq per les armes de destrucció massiva inexistents i amb la complicitat dels governs de GB i ES causant la mort del més d’un milió de morts per interessos econòmics de corporacions americanes pel petroli, i posteriorment en la reconstrucció, que ho varen realitzar no fent cas de les resolucions de la ONU…
En el cas de Gaza és imprescindible deixar de banda el veto yankee a la ONU, suportant el sionisme, i que les nacions lliures actuïn per questions humanitàries.
