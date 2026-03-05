Darrer post, distracció continua : La humanitat manipulada i sotmesa.

Trump, els yakees tenen interessos i són tant fatxes com els islamistes o en Putin, tots són despreciables. Tenen interessos personals, enriquir-se a costa dels demés – capitalisme- i sotmetre pobles i nacions, exterminant-les com també fa la Xina amb el Tibet… o Netanyahu amb el sionisme a Palestina, com va fer Alemanya amb en Hitler o Rússia amb l’expansió i domini de la gran Rússia soviètica. La historia recent, avui n’està plena d’exemples per hidrocarburs i política de domini o geopolítica en diuen.
Ah i les religions integrisme, una eina útil mal·leable per sotmetre com ho són les xarxes socials, amb distraccions continues…
La humanitat manipulada i sotmesa.